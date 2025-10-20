Sprecher der Senatsvorsitzenden aller österreichischen Universitäten gewählt

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 17. Oktober fand die erste Senatsvorsitzendenkonferenz nach der Neukonstituierung der Senate für die Funktionsperiode bis 2028 statt. Stefan Krammer, Vorsitzender des Senats der Universität Wien und Professor an der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, wurde als Sprecher einstimmig wiedergewählt. Für Krammer ist es schon die zweite Funktionsperiode als Sprecher der Senatsvorsitzendenkonferenz.

Das Team der Sprecher:innen wird ergänzt durch Edith Gößnitzer von der Karl-Franzens-Universität Graz und Andreas Spiegl von der Akademie der bildenden Künste Wien, die beide in ihrer Funktion bestätigt wurden. Neu hinzu kommen Annette Mütze von der Technischen Universität Graz und Birgit Willinger von der Medizinischen Universität Wien. „Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit den Kolleg:innen aller 22 österreichischen Universitäten und möchte gemeinsam mit dem Team auf die Stärkung der Senate hinwirken“, so Krammer in einer ersten Stellungnahme, in der er auf die essentielle Bedeutung der Autonomie der Universitäten hinweist. „Die Wahrung der Kompetenzen des Senats als weisungsunabhängiges Leitungsorgan, das direkt von den Angehörigen der Universität gewählt wird, ist entscheidend für die Unabhängigkeit der Universitäten. Nur durch diese Autonomie ist gewährleistet, dass die Universitäten ihren zentralen Aufgaben in Wissenschaft und Kunst und deren Lehre nachkommen und basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Weiterentwicklung der Gesellschaft beitragen können.“