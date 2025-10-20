FPÖ – Darmann: „13.032 Asylanträge in diesem Jahr sind noch immer 13.032 zu viel!“

Wien (OTS) -

„Die jüngste Asylstatistik für Österreich zeigt einen Rückgang der originären Asylanträge um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist aber ganz und gar kein Grund zum Feiern, denn bis Ende September wurden heuer immer noch 13.032 Asylanträge in Österreich gestellt. Das Ziel muss aber eine schwarze Null sein! Mit der Showpolitik von Stocker und Karner wird das aber nicht gelingen, ganz im Gegenteil, denn sie lassen die Grenzen weiter sperrangelweit für illegale Einwanderer offen!“, stellte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann klar.

„Die meisten Asylanträge stammten erneut von Syrern, und heuer waren bisher Afghanen die antragsstärkste Nation – 4.249 Menschen haben in Österreich um Asyl angesucht. Dieser Umstand zeigt klar, dass Stockers groß angekündigte Ansage, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan zum Standard machen zu wollen, keinerlei Bremswirkung auf diese Einwanderung in unser Sozialsystem hat und auch künftig nicht haben wird – schon allein deshalb nicht, wenn ÖVP-Innenminister Karner nur zizerlweise Syrer abschiebt. Die Ankündigungen des gescheiterten ÖVP-Innenministers, von seiner ‚Abschiebeoffensive‘ bis zum ‚Asylstopp für Syrer‘, sind nichts anderes als heiße Luft, mit der die Bevölkerung verhöhnt wird! “, so Darmann weiter.

„Unsere Bevölkerung hat ein Recht auf eine konsequente Asylpolitik mit sicheren Grenzen, einen wirksamen Asylstopp und vor allem eine echte Abschiebeoffensive, die hält, was sie verspricht. Gefragt ist nicht die nächste ÖVP-Showpolitik, sondern echte Verantwortung und entschlossenes Handeln“, betonte der freiheitliche Sicherheitssprecher.

„Daher braucht unser Land eine völlige Wende in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Eine Politik, die endlich wieder die Interessen, die Sicherheit und das Recht auf Heimat der eigenen Bevölkerung an die oberste Stelle rückt – eine ‚Festung Österreich‘. In Wahrheit zeigen nämlich ÖVP-Kanzler Stocker und sein Innenminister Karner Tag für Tag, dass sie Politik für die Österreicher weder können noch wollen“, erklärte Darmann.