- 20.10.2025, 12:05:33
- /
- OTS0079
EINLADUNG zur Pressekonferenz "Aktuelles zur Sondersitzung"
Mit ÖVP-Verkehrssprecher Schnabel und ÖVP-Finanzsprecher Ottenschläger – MORGEN, Dienstag, 10:30 Uhr
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel und ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger ein.
THEMA: “Aktuelles zur Sondersitzung”
ZEIT: MORGEN, Dienstag, 21. Oktober 2025, 10:30 Uhr
ORT: Raab-Zimmer des ÖVP-Parlamentsklubs im Erdgeschoss des Parlamentsgebäudes, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Bitte beachten Sie die geltenden Zutrittsregelungen des Parlaments für Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die Sie unter folgendem Link abrufen können: https://www.parlament.gv.at/presse.
Kolleginnen und Kollegen, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis, weitere Informationen finden Sie auf der Parlamentshomepage unter https://www.parlament.gv.at/services/zutritt.
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK