EINLADUNG zur Pressekonferenz "Aktuelles zur Sondersitzung"

Mit ÖVP-Verkehrssprecher Schnabel und ÖVP-Finanzsprecher Ottenschläger – MORGEN, Dienstag, 10:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer

P r e s s e k o n f e r e n z

mit ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel und ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger ein.

THEMA: “Aktuelles zur Sondersitzung”

ZEIT: MORGEN, Dienstag, 21. Oktober 2025, 10:30 Uhr

ORT: Raab-Zimmer des ÖVP-Parlamentsklubs im Erdgeschoss des Parlamentsgebäudes, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien


Bitte beachten Sie die geltenden Zutrittsregelungen des Parlaments für Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die Sie unter folgendem Link abrufen können: https://www.parlament.gv.at/presse.

Kolleginnen und Kollegen, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis, weitere Informationen finden Sie auf der Parlamentshomepage unter https://www.parlament.gv.at/services/zutritt.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

