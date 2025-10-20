  • 20.10.2025, 12:05:32
TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Davos – Vom Tuberkulose-Kurort zur Wissensstadt“

Am 25. Oktober um 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Europaweite Bekanntheit erlangte Davos in der Schweiz gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Wer es sich leisten konnte und an der Lungenkrankheit Tuberkulose erkrankt war, fuhr nach Graubünden, um dort wochenlang zu kuren. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg war Davos die Nazi-Hochburg in der neutralen Schweiz. Erst heute stellt sich die Stadt ihrer Vergangenheit. Davos ist nicht nur eine Wintersportdestination, sondern auch eine Wissensstadt. Denn neben dem Weltwirtschaftsforum haben sich hier Forschungseinrichtungen angesiedelt: das Physikalisch-Meteorologische Observatorium, das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, die Hochgebirgsklinik und die AO Foundation, die sich mit der Behandlung von Knochenbrüchen und dem Einsatz von Implantaten beschäftigt. Die Dokumentation „Davos – Vom Tuberkulose-Kurort zur Wissensstadt“ des ORF Vorarlberg porträtiert am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die wechselvolle Geschichte von Davos.

Gestaltung: Marion Flatz-Mäser
Kamera: Alexander Roschanek
Schnitt: Alexander Rauch
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

