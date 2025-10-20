Im Windschatten von Formel 1 und „Im Schatten der Angst“ – Topwerte für ORF-Hauptabend

Wien (OTS) -

Was für ein Hauptabend gestern, am 19. Oktober 2025, im ORF: Den Grand Prix der USA sahen bis zu 729.000 Motorsportfans und im Schnitt 671.000 bei 27 Prozent Marktanteil bzw. 33 und 43 Prozent MA in den jungen Zielgruppen, während sich zeitgleich in ORF 2 bis zu 710.000 den TV-Thriller „Im Schatten der Angst: Der Skorpion“ nicht entgehen ließen. Im Schnitt fieberten 636.000 bei 23 Prozent Marktanteil mit, als Julia Koschitz zum dritten Mal in der mehrfach ausgezeichneten ORF-Thriller-Reihe als forensische Psychologin zu sehen war. Das F1-Rennen in Texas war damit auch das meistgesehene seit 2023. Der ORF erreichte allein in ORF 1 und ORF 2 im gestrigen Hauptabend einen Marktanteil von 44,2 Prozent.

Auch die ORF-Video-Streams der Sendungen des gestrigen TV-Hauptabends (Formel 1 in ORF 1, „Im Schatten der Angst“ in ORF 2) wurden laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) stark abgerufen: Die Live-Streams und Videos-on-Demand kamen in Österreich gestern auf insgesamt rund 200.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 540.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 12,5 Millionen Minuten. Top-Live-Stream war das Formel-1-Rennen mit einer Durchschnittsreichweite von 84.500.