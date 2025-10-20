  • 20.10.2025, 11:44:05
AVISO: Morgen, Dienstag, 10.00 Uhr – PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch zu "Milliarden für die Zukunft statt für die Zerstörung der Natur", die auf Verlangen der Grünen einberufen wurde.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 21.10., 10.00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at

