- 20.10.2025, 11:44:05
- /
- OTS0073
AVISO: Morgen, Dienstag, 10.00 Uhr – PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch zu "Milliarden für die Zukunft statt für die Zerstörung der Natur", die auf Verlangen der Grünen einberufen wurde.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 21.10., 10.00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.
PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch zu "Milliarden für die Zukunft statt für die Zerstörung der Natur", die auf Verlangen der Grünen einberufen wurde.
Datum: 21.10.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Parlamentsklub
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB