Markus Steindorfer übernimmt Leitung der ÖGV-Rechtsabteilung

Große juristische Expertise in den Bereichen Genossenschaft und Bankwesen

Markus Steindorfer
Wien (OTS) - 

Markus Steindorfer ist der neue Leiter der Rechtsabteilung im Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV). Er übernimmt diese Aufgabe von Christiane Lewisch, die den Verband noch für die restliche Dauer der Altersteilzeit mit ihrem Know-how unterstützen wird. Der gebürtige Vorarlberger (47) arbeitet seit 2015 als Jurist für den Verband, zuletzt war er stellvertretender Abteilungsleiter. Davor hatte er mehrere Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts gesammelt. Steindorfer verfügt über umfassende Expertise insbesondere im Genossenschafts- und Bankrecht.

Über seine neue Aufgabe sagt er: „Der ÖGV ist in Österreich eine Top-Adresse im Bereich des Genossenschaftsrechts. Insbesondere für die genossenschaftlich organisierten Volksbanken ist er ein unverzichtbarer Partner. Auf der umfangreichen juristischen Expertise in diesem Bereich möchte ich weiter aufbauen.“

ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner sieht die Nachfolge in dieser Schlüsselposition optimal geregelt: „Wir setzen damit – trotz der Übergabe an eine neue Generation – ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität.“

Über den ÖGV

Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich - darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, ABAU oder die APA.

