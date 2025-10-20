Ein Ort am Wort: Richtungsstreit in Breitenfurt: Debatte um großes Bauprojekt

St. Pölten (OTS) -

In Breitenfurt (Bezirk Mödling) sorgt der geplante Bau von hunderten Wohnungen samt neuem Primärversorgungszentrum weiter für Aufsehen. Der ORF Niederösterreich ist zu diesem Thema am 23. Oktober mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ zu Gast.

Es ist ein Thema, das die Gemeinde seit längerem intensiv beschäftigt. Sollen auf einer Wiese in der Ortsmitte 300 neue Wohnungen sowie ein neues Primärversorgungszentrum gebaut werden oder nicht? Eine Bürgerinitiative ist gegen eine Verbauung der betroffenen Wiese. Man befürchtet Verkehrsprobleme und Auswirkungen auf den Hochwasserschutz. Von Seiten der Projektwerberin – der Immobilienfirma von Bettina Breiteneder – ist hingegen von einer nachhaltigen Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Schaffung von leistbarem Wohnraum die Rede. 2024 sprachen sich bei einer Volksbefragung 56,77 Prozent gegen eine Umwidmung des Grundstücks aus, 43,26 Prozent waren dafür.

Projektwerber legte Alternativvorschlag vor

Auf Initiative der NEOS wurden zuletzt auf Gemeindeebene wieder Gespräche zu dem Bauvorhaben geführt. Nun wurden von Breiteneders Immobilienfirma Änderungen vorgelegt, die mehr Grünraum und eine geringere Verbauung vorsehen. Unter dem Titel „Richtungsstreit in Breitenfurt – Debatte um großes Bauprojekt“ ist „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz am 23. Oktober im Restaurant „Santorini im grünen Baum“ in Breitenfurt zu Gast. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz Architekt Andreas Hawlik, der Rechtsanwalt der Immobilienfirma Michael Mendel, Stefan Kaps, der stellvertretende Obmann der Bürgerinitiative „Zukunft Breitenfurt“, Raumplaner Hans Emrich sowie Raumplanerin Gerlind Weber.

Die Diskussion wird am 23. Oktober ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Restaurant „Santorini im grünen Baum“ (Hirschentanzstraße 4, 2384 Breitenfurt bei Wien). Reservierungen nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 2239 34243.