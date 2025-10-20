SBA Research tritt der Linux Foundation Europe bei

Wien (OTS) -

Ein wichtiges Anliegen von SBA Research ist Software Bill of Behavior (SBoB), die die Nachvollziehbarkeit und Sicherheit in der Software-Lieferkette verbessert und eine sofortige Anomalieerkennung ermöglicht. Auf diese Weise wird dazu beigetragen, ein höheres Maß an Transparenz und Sicherheit in der Softwareentwicklung und -bereitstellung zu schaffen.

„ Die sichere Gestaltung von Software-Lieferketten ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Mit unserer Beteiligung an der Linux Foundation Europe möchten wir dazu beitragen, praxisrelevante Lösungen auf Basis offener Standards zu entwickeln und die digitale Resilienz in Europa nachhaltig zu stärken. “, betont Constanze Roedig, Key Researcher bei SBA Research.

Als größtes österreichisches Forschungszentrum für Informationssicherheit beschäftigt sich SBA Research seit vielen Jahren mit der angewandten Sicherheitsforschung. Ziel ist es, Forschungsergebnisse in konkrete Anwendungen zu überführen und so Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig zu unterstützen.

„ Vertrauenswürdige Software-Lieferketten erfordern fundierte Sicherheitsforschung. Die Linux Foundation Europe arbeitet eng mit Cyber-Security-Experten und der OpenSSF zusammen, um erprobte Best Practices im Open-Source-Ökosystem zu verankern. Wir freuen uns, mit SBA Research hervorragende Mitwirkende mit Expertise in Anomalieerkennung und Software-Transparenz in unserer Community zu begrüssen. ", so Mirko Boehm, Linux Foundation Europe.

Die Zusammenarbeit mit der Linux Foundation Europe eröffnet neue Möglichkeiten für den Austausch mit internationalen Partnern und für die gemeinsame Gestaltung einer sicheren digitalen Zukunft.

Über SBA Research

SBA Research, gegründet 2006 als Spin-Off der TU Wien, ist das größte österreichische Forschungszentrum, das sich ausschließlich der Informationssicherheit widmet. Neben Forschungsaktivitäten bietet das Zentrum auch Dienstleistungen zur Informationssicherheit an und verbindet somit Wissenschaft und Best Practices unter einem Dach. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen entwickelt SBA Research praxisnahe und innovative Lösungen im Bereich der Cybersicherheit.