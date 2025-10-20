Österreichischer Detektivverband (ÖDV): Digitalisierung, Ausbildung und Zukunft des Berufs im Fokus der Jahrestagung

Wien (OTS) -

In der malerischen Südsteiermark fand von 17. bis 18. Oktober 2025 die Jahrestagung des Österreichischen Detektivverbands (ÖDV) statt. Neben der jährlichen Generalversammlung standen praxisnahe Fachvorträge, kollegialer Austausch und aktuelle Zukunftsthemen der Sicherheits- und Ermittlungsbranche im Mittelpunkt.

Die Fachvorträge behandelten ein breites Spektrum aktueller Themen: von wirkungsvoller Kommunikation im Ermittlungsumfeld über Betrugsprävention im Finanzsektor bis hin zu Herausforderungen im Umgang mit fehlerhaften oder manipulierten Gutachten. Ziel war es, praxisorientiertes Wissen zu vermitteln und Qualitätsstandards in der täglichen Ermittlungsarbeit weiter zu stärken.

Ein besonderes Highlight war die offizielle Präsentation der neuen ÖDV-Lernplattform, die nach erfolgreichem einjährigem Testbetrieb nun in den Vollbetrieb übergeht. Sie gilt als weiterer Meilenstein in der professionellen Aus- und Weiterbildung von Detektivinnen und Detektiven in Österreich. „Unsere Branche entwickelt sich rasant – Kompetenz, Qualität und Digitalisierung sind die Schlüsselfaktoren der Zukunft“, betonte Rechtsanwalt und Präsident des ÖDV, Mag. Andreas Schweitzer, im Rahmen der Tagung. „Mit der neuen Lernplattform schaffen wir ein zukunftsorientiertes Fundament für die nächste Generation von Berufsdetektiven.“

Auch Pressesprecher Alexander Datzer unterstrich die Bedeutung des Verbandes für die öffentliche Wahrnehmung des Berufsstands: „Der ÖDV steht für Transparenz, Aufklärung und fachliche Exzellenz. Wir legen großen Wert darauf, die Arbeit professioneller Detektivinnen und Detektive sichtbarer zu machen – als unverzichtbaren Bestandteil moderner Sicherheitsstrukturen.“ Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit steirischer Gastlichkeit, regionaler Kulinarik und zahlreichen Fachgesprächen in kollegialer Atmosphäre.

Der Österreichische Detektivverband (ÖDV) ist die älteste und größte Standesgemeinschaft der Berufsdetektive in Österreich. Seit seiner Gründung setzt sich der Verband für die Wahrung ethischer Grundsätze, die Förderung fachlicher Kompetenz sowie für die beruflichen Belange der Berufsdetektive ein.