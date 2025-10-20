  • 20.10.2025, 11:23:32
  • /
  • OTS0066

Voglauer/Grüne: Peršmanhof-Einsatz entbehrt jeglicher Grundlage

„Man kann nicht in eine Gedenkstätte einmarschieren und dann schweigen“

Wien (OTS) - 

„Wenn nach einem solchen Aufgebot an Einsatzkräften nichts übrigbleibt als Schweigen, dann ist klar, dass hier etwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist“, reagiert Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen und Landessprecherin der Grünen Kärnten, auf das Ausbleiben von Anzeigen wegen des Camps am Peršmanhof. „Wenn nach drei Monaten nicht einmal eine einzige Anzeige vorliegt, entbehrt der Einsatz endgültig jeder Grundlage. Man kann nicht mit Helikopter, Hundeführer und dem Verfassungsschutz in eine Gedenkstätte einmarschieren – und danach einfach keine Antworten liefern. Das ist unverhältnismäßig und respektlos gegenüber allen Betroffenen.“

Scharfe Kritik übt Voglauer an der Informationspolitik der Behörden: „Die jungen Menschen im Camp wurden öffentlich unter Verdacht gestellt und werden nun im Unklaren gelassen. Wer so mit engagierten Jugendlichen und Nachkommen von NS-Opfern umgeht, beschädigt Vertrauen und missbraucht Verantwortung.“

Für Voglauer zeichnet sich dadurch auch ein Bild über den Umgang mit der slowenischen Volksgruppe allgemein: „Das Gedenken am Peršmanhof ist Teil der Kärntner Geschichte. Wer das nicht versteht, hat aus der Vergangenheit nichts gelernt. Niemand hat der Volksgruppe vorzuschreiben, wie sie gedenkt.“

Voglauer fordert Innenminister Karner auf, die Ergebnisse der internen Untersuchung unverzüglich offenzulegen und sich für den unverhältnismäßigen Einsatz zu entschuldigen: „Das war kein Routineeinsatz, das war ein Signal. Es geht um Respekt: vor der Geschichte, vor den Betroffenen und vor der Volksgruppe.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright