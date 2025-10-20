Voglauer/Grüne: Peršmanhof-Einsatz entbehrt jeglicher Grundlage

Wien (OTS) -

„Wenn nach einem solchen Aufgebot an Einsatzkräften nichts übrigbleibt als Schweigen, dann ist klar, dass hier etwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist“, reagiert Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen und Landessprecherin der Grünen Kärnten, auf das Ausbleiben von Anzeigen wegen des Camps am Peršmanhof. „Wenn nach drei Monaten nicht einmal eine einzige Anzeige vorliegt, entbehrt der Einsatz endgültig jeder Grundlage. Man kann nicht mit Helikopter, Hundeführer und dem Verfassungsschutz in eine Gedenkstätte einmarschieren – und danach einfach keine Antworten liefern. Das ist unverhältnismäßig und respektlos gegenüber allen Betroffenen.“

Scharfe Kritik übt Voglauer an der Informationspolitik der Behörden: „Die jungen Menschen im Camp wurden öffentlich unter Verdacht gestellt und werden nun im Unklaren gelassen. Wer so mit engagierten Jugendlichen und Nachkommen von NS-Opfern umgeht, beschädigt Vertrauen und missbraucht Verantwortung.“

Für Voglauer zeichnet sich dadurch auch ein Bild über den Umgang mit der slowenischen Volksgruppe allgemein: „Das Gedenken am Peršmanhof ist Teil der Kärntner Geschichte. Wer das nicht versteht, hat aus der Vergangenheit nichts gelernt. Niemand hat der Volksgruppe vorzuschreiben, wie sie gedenkt.“

Voglauer fordert Innenminister Karner auf, die Ergebnisse der internen Untersuchung unverzüglich offenzulegen und sich für den unverhältnismäßigen Einsatz zu entschuldigen: „Das war kein Routineeinsatz, das war ein Signal. Es geht um Respekt: vor der Geschichte, vor den Betroffenen und vor der Volksgruppe.“