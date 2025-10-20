Westwing Berlin Store Event & exklusives VIP Dinner mit Nadja Auermann, Mandy Capristo, Malik Bauer, Gizem Emre und Fabian Reese

Berlin (OTS) -

Mit einem exklusiven Opening-Event präsentierte Westwing am Donnerstagabend, den 16. Oktober, seinen neuen Store am Kurfürstendamm in Berlin. Bereits im August eröffnet, nutzte Westwing den Anlass, um die Eröffnung des Stores mit einem besonderen Event noch einmal gebührend zu feiern. Gastgeber der Veranstaltung waren Delia Lachance, Gründerin und Chief Creative Officer von Westwing, sowie Dr. Andreas Hoerning, CEO des Unternehmens.

Rund 250 geladene Gäste aus den Bereichen Medien, Design, Kultur, Fashion und Lifestyle feierten den neuen Hotspot für Interior-Liebhaber:innen. Im Anschluss lud Westwing zu einem exklusiven VIP-Dinner in den Kantgaragen, das den Abend in ein sinnliches Erlebnis verwandelte. Die gesamte Inszenierung stand ganz im Zeichen eines besonderen Brand Moments, der Design und Emotion auf einzigartige Weise verschmelzen ließ. Unter den 50 Gästen waren Nadja Auermann, Mandy Capristo, Malik Bauer, Gizem Emre, Social-Media-Persönlichkeit Jihoon Kim und Hertha-BSC-Star Fabian Reese.

"Mit unserem neuen Store am Kurfürstendamm bringen wir unsere Marke noch näher zu den Design-Liebhaberinnen und -liebhabern in Berlin und darüber hinaus", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.

Die Gäste wurden mit dem Raumkonzept "A Journey Through Beautiful Living and Sensory Exploration", das sich dem sinnlichen Wohnen widmet, in die Welt von Westwing entführt. Jedes Detail wurde so gestaltet, dass es die Sinne anspricht und die emotionale sowie ästhetische Kraft von "Beautiful Living" zum Ausdruck bringt.

Der Store präsentiert ausgewählte Produkte der Westwing Collection und renommierter Partnermarken in einem inspirierenden Ambiente. Kundinnen und Kunden können Artikel direkt mitnehmen oder größere Möbelstücke bequem per QR-Code bestellen. Das Store-Design vereint natürliche Materialien, warme Töne und klare Formen - und unterstreicht so den Premium-Anspruch von Westwing.

Mit dem neuen Store verfolgt Westwing das Ziel, seine Präsenz im stationären Handel weiter auszubauen und neue Impulse für die Verbindung von Online- und Offline-Erlebnissen zu setzen.

The Berlin Store

Kurfürstendamm 197

10719 Berlin

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 22 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.