Neue Zellkulturanlage von Novartis stärkt den Pharmastandort Österreich

Wien (OTS) -

Die PHARMIG, der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, begrüßt die Eröffnung der neuen Zellkulturanlage des PHARMIG-Mitgliedsunternehmens Novartis am Standort Kundl in Tirol. Damit ist die seit 2023 laufende Expansion am Novartis-Campus abgeschlossen, verbunden mit zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten und einem Technologieschub für die biopharmazeutische Produktion. Dies kommentiert PHARMIG-Generalsekretär Alexander Herzog wie folgt: „Die Investition von Novartis zeigt, dass sich Österreich trotz des schwierigen internationalen Wettbewerbs als Standort für pharmazeutische Produktion und Entwicklung immer wieder durchsetzen kann. Gleichzeitig ist ein solcher Erfolg alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gerade in einem derart herausfordernden Umfeld, wie wir es derzeit erleben. Daher kann man dieses klare Bekenntnis zu Österreich gar nicht hoch genug schätzen, auch wenn die Entscheidung für eine solche Investition bereits vor einigen Jahren getroffen wurde.“

Im Bemühen, gemeinsam mit der Politik für Österreich eine Life-Science-Strategie zu etablieren, sieht Herzog einen derartigen Beitrag, wie ihn Unternehmen wie Novartis zur Versorgung und zur Pharma-Wertschöpfung in Österreich leisten, als wichtiges Signal: „Wir setzen uns beständig dafür ein, dass Österreich im internationalen Wettbewerb besteht und weiter gestärkt wird. Die pharmazeutische Industrie tut dies nachweislich. Es wäre gut, würde die Politik dies als weiteren Ansporn sehen, für Österreich eine Life Science Strategie aufzusetzen und umzusetzen. Ein strategisches, koordiniertes Vorgehen ist schlicht notwendig, um genau das langfristig erreichen zu können.“

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Oktober 2025), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.