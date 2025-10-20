  • 20.10.2025, 11:01:03
AVISO: The BOLD Experience – Österreichs Innovationsfestival, 5.11.2025

Wien (OTS) - 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 5. November 2025 verwandelt sich das historische Palais Auersperg in Wien in ein pulsierendes Zentrum für Innovation, Technologie und kreative Vordenker:innen. The BOLD Experience feiert Premiere – und bringt erstmals mutige Innovator:innen, führende Unternehmen und visionäre Köpfe aus Österreich und der ganzen Welt zusammen.

Wann: 5. November 2025, 10:00 – 19:00 Uhr

Wo: Palais Auersperg, Auerspergstraße 1, 1080 Wien

The BOLD Experience 2025: Wo mutige Ideen auf die große Bühne kommen. Im Fokus steht ein Festival-Programm, das Impulse setzt – mit packenden Keynotes, immersiven Tech-Showcases, interaktiven Experiences und offenen Networking-Zonen. Besucher:innen erleben nicht nur den State of the Art – sie gestalten aktiv mit, was morgen möglich ist.

Unter den Teilnehmer:innen sind u.a. WKÖ-Präsident Harald Mahrer, Pablo Garcia Tello (Head Section CERN EU Office), Jeanette Gorzala (CEO ACT AI NOW) und 100 weitere Innovator:innen und Expert:innen.

BOLD bedeutet: anders denken, weiter denken, gemeinsam gestalten. Ob Startup, Mittelstand oder Großunternehmen: BOLD schafft Raum für neue Ideen, mutige Partnerschaften und zukunftsweisende Technologien – aus Österreich und der Welt. Erlebbare Innovation steht im Mittelpunkt.

Weitere Informationen und das gesamte Programm sowie Speaker:innen finden Sie hier: https://www.boldcommunity.org/de/experience/

Interviews mit den Speaker:innen vor Ort sind möglich – bitte richten Sie entsprechende Wünsche sowie Ihre Anmeldung zum Event bis 31. Oktober an: dmc_pr@wko.at

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
