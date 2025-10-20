Novartis eröffnet Biologika-Produktionsstätte in Kundl

Wien/Kundl (OTS) -

Die neue Zellkulturanlage wird therapeutische Proteine für den Einsatz in innovativen Therapien produzieren und entspricht den höchsten Produktions- und Umweltstandards

Die Eröffnung der Anlage in Kundl ist Teil einer 2023 angekündigten Investition und folgt auf die Inbetriebnahme einer ähnlichen Anlage in Schaftenau im Jahr 2024

Mit der Eröffnung der neuen Anlage in Kundl schließt Novartis Österreich eine 2023 angekündigte Expansion ab. Nach der 2024 eröffneten Zellkulturanlage im nahe gelegenen Schaftenau wurde die zusätzliche Anlage in Kundl in Rekordzeit fertiggestellt.

„Zusammen sind unsere Zellkulturanlagen in Schaftenau und Kundl die produktivsten im Novartis-Netzwerk“, betont Roland Gander, der weltweit für die gesamte Herstellung von therapeutischen Proteinen bei Novartis verantwortlich ist. „Die beiden Standorte stehen für den Höhepunkt einer langen Innovationstradition hier in Tirol. Mit dem Novartis Campus in Kundl und auch in Schaftenau decken wir heute die gesamte Wertschöpfungskette der biopharmazeutischen Produktion ab – von der Entwicklung des Wirkstoffs bis zum fertigen Produkt.“

In der neuen Anlage mit einem hohen Fermentationsvolumen von 1,8 Mio. Litern pro Jahr werden monoklonale Antikörper und andere Arten von großen Molekülen auf Basis von Säugetierzellen hergestellt, die zur Behandlung von Autoimmun- oder rheumatischen Erkrankungen und Multipler Sklerose eingesetzt werden. Der Schwerpunkt in der Planung lag darauf, neue Standards in der Produktions- und Automatisierungstechnik bei geringem Energieverbrauch zu setzen. Diese Technologien werden ab 2026 eine CO2-neutrale Produktion in den eigenen Anlagen ermöglichen.

„Der Novartis-Campus in Tirol ist einer der technologisch fortschrittlichsten Standorte in unserem Netzwerk und ein Beweis für die hohe Kompetenz unserer Teams in Kundl und Schaftenau. Wir haben diese Investition vor zwei Jahren angekündigt – jetzt ist es entscheidend, die Rahmenbedingungen und das regulatorische Umfeld genau im Blick zu behalten, damit Österreich auch künftig solche Investitionen anziehen kann“, betont Steffen Lang, President Operations und Mitglied des Novartis Executive Committee.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer unterstreicht Bedeutung für Industrie in Österreich

„Unseren Wohlstand werden wir nur halten können, wenn es in unserem Land Wachstum und Innovation gibt. Das neue Werk von Novartis steht insbesondere für Versorgungssicherheit und die Stärkung des Industriestandortes. Der Bereich Pharma und Life Sciences wird ein zentrales Thema bei der Entwicklung der Industriestrategie sein, die wir als Bundesregierung mit Nachdruck vorantreiben“, sagt Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Landeshauptmann Anton Mattle sieht Campus als wichtigen Pfeiler der Tiroler Wirtschaft

„Es ist erfreulich, dass ein erheblicher Teil der Wertschöpfung des Projekts Tiroler Unternehmen zugutegekommen ist. Novartis ist ein wichtiger Partner, ein zuverlässiger Arbeitgeber und eine treibende Kraft für Innovationen“, betont auch Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol.

Fotos stehen hier zum Download zur Verfügung: https://www.novartis.com/at-de/news/media-releases/novartis-eroeffnet-biologika-produktionsstaette-kundl