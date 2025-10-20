FPÖ – Hauser: „Die EU muss aufhören, die hochgefährliche Gain-of-Function-Forschung zu finanzieren!“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser hat eine Anfrage zu der hochgefährlichen Gain-of-Function-Forschung durch die EU eingebracht. Er begründete seine parlamentarische Anfrage an die Europäische Kommission folgendermaßen: „Die EU-Kommission musste bereits zugeben, dass das Virus-Labor in Wuhan zwischen 2015 und 2020 zweimal hohe Geldbeträge aus Horizon-2020-Programmen der EU für Gain-of-Function-Forschung erhalten hatte. In der Gain-of-Function-Forschung werden unter anderem Krankheitserreger so verändert, dass sie gefährlicher, ansteckender und tödlicher werden. Mittlerweile haben die US-Regierung, der US-Kongress, der deutsche Bundesnachrichtendienst sowie namhafte Wissenschaftler längst bestätigt, dass das COVID-19-Virus mit großer Wahrscheinlichkeit aus diesem Labor in Wuhan stammte. Damit ist COVID-19 der erste dokumentierte Fall, in dem Gain-of-Function-Forschung katastrophale Folgen für die gesamte Welt hatte und eine Pandemie auslöste, mit Millionen Toten und katastrophalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Und die EU-Kommission ist nicht nur Partner und Finanzier dieses Labors, sie ist aufgrund ihrer nachgewiesenen finanziellen Kontakte zu China befangen und mitbeteiligt!“

Hauser deckte zudem den nächsten EU-Irrsinn auf: „In einer aktuellen Anfragebeantwortung musste die EU-Kommission nun auch eingestehen, dass sie ein Gain-of-Function-Projekt zum Grippevirus in Rotterdam finanzierte und weiterhin solche Projekte unterstützen will. Derzeit ist unklar, welche Projekte die EU-Kommission in Europa und weltweit betreibt“, kritisierte Hauser und betonte, er wolle all diese Fragen aufklären.

„Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat die US-Regierung die finanzielle Unterstützung für viele Gain-of-Function-Projekte bereits teilweise eingestellt. Das Risiko einer unbeabsichtigten oder absichtlichen Freisetzung tödlicher Erreger, die eine weitere Pandemie auslösen könnten, ist einfach zu hoch und so sehe ich das auch! Viele Bürger teilen diese Ansicht. Deshalb braucht es Transparenz, und wenn die Politik etwas tut, was die Bürger nicht gutheißen, muss sofort eine Veränderung her“, so Hauser abschließend.