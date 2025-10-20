Lotto: Vierfachjackpot am Mittwoch – es geht um 4,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am gestrigen Sonntagabend hat sich die aktuelle Jackpotserie bei Lotto „6 aus 45“ nochmals verlängert. Niemand hatte die Zahlen 12, 14, 24, 27, 41 und 45 auf einem abgegebenen Tipp angekreuzt. Damit wartet nun am Mittwoch der bereits elfte Vierfachjackpot in diesem Jahr auf die Spielteilnehmer:innen. Im Topf für den bzw. die Sechser liegen dann 4,4 Millionen Euro.

Der Jackpot beim Fünfer wurde hingegen geknackt. Gleich zwei Spielteilnehmer:innen gewinnen so jeweils knapp 99.000 Euro. Ein Gewinn geht in die Steiermark, einer nach Wien. Bei beiden fehlte jeweils die Zahl 14 auf die „sechs Richtigen“. Beim Gewinn in der Steiermark war es der zweite von drei Tipps, beim Gewinn in Wien der dritte von fünf gespielten Tipps, jeweils auf einem Lotto Normalschein gespielt.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es bei der vergangenen Ziehung keinen Sechser. Davon profitieren hier aber die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt. Somit erhält jeder der 32 LottoPlus Fünfer jeweils mehr als 8.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es dann um rund 250.000 Euro.

Joker

Und auch beim Joker hat es keinen Tipp mit der richtigen Joker-Zahl gegeben. Damit wartet hier nun ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Für das „Ja“ zum Joker und die richtige Joker-Kombination geht es dann um 500.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 19. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.