  • 20.10.2025, 10:20:33
  • /
  • OTS0048

Schallmeiner/Grüne: Gesundheitsagenden müssen Bundesaufgabe werden

Gesundheit darf nicht an Landesgrenzen scheitern

Wien (OTS) - 

„Statt schon wieder zu verhindern, würden die Länder gut daran tun, endlich zu ermöglichen“, sagt der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, und weiter: „Es ist höchste Zeit, dass wir die Gesundheitsagenden zur Bundesaufgabe machen, nur so können wir den lähmenden Föderalismus endlich überwinden.“

„Unser Gesundheitssystem ist nicht zuletzt wegen Doppelgleisigkeiten, fehlender Einheitlichkeit, ständiger Alleingänge einzelner Bundesländer und mangelnder Abstimmung seit Jahrzehnten höchst ineffizient“, erläutert Schallmeiner und erinnert daran, dass die von Wien ins Spiel gebrachten Versorgungsregionen schon lange möglich gewesen wären: „Nur hat bis vor kurzem kein einziges Bundesland ernsthaft Bereitschaft gezeigt, gemeinsam zu planen und Verantwortung zu teilen. Auch wenn der Druck nun zu einem Umdenken führt – von einer nachhaltigen, bundesländerübergreifenden Planung sind wir weit entfernt. Zu viele Landesfürsten verharren in der alten ‚Wir-sind-wir‘-Mentalität.“

„Es muss Schluss sein mit dem föderalen Klein-Klein, das derzeit herrscht. Gesundheitsversorgung darf nicht an Bundesländergrenzen enden, sondern muss über diese hinweg gedacht, geplant und finanziert werden. Ein Land mit neun Millionen Einwohner:innen braucht keine zehn Systeme“, betont Schallmeiner und weiter: „Die Gespräche müssen jetzt beginnen, damit spätestens mit dem nächsten Finanzausgleich alle Gesundheitsagenden auf die Bundesebene gehoben werden können. Ein Festhalten am bisherigen System wäre die schlechteste Nachricht für die Patient:innen und Versicherten im Land.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright