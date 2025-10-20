Erinnerung: Pressegespräch - "Erfolgreiche Kinderbetreuung durch Gemeinde-Kooperation"

Wien (OTS) -

Viel wird über Zusammenarbeit und Kooperation von Gemeinden gesprochen. Der Österreichische Gemeindebund will die Kooperation der Gemeinden im ganzen Land weiter fördern und unterstützen. Aber wie läuft die Zusammenarbeit eigentlich in der Praxis? Anhand zweier Beispiele in der Kinderbetreuung erläutern wir, wie regionale Kooperation in der Praxis funktioniert und welche politischen Rahmenbedingungen es braucht, damit diese Modelle Schule machen können.

Mit zwei erfolgreichen Kooperations-Projekten – dem Gemeindeverband KIBE Region Jagdberg und dem Verein NÖ-Kinderbetreuung – zeigen wir, wie gemeinsame Strukturen ein umfassendes Angebot schaffen und die Qualität steigern können. In diesem Zusammenhang stellen wir auch unsere Ideen für die Umsetzung von flächendeckenden Dienstleistungsverbänden vor.

Ihre Gesprächspartner:

Bürgermeister Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Bürgermeister Wolfgang Lässer, Obmann des Gemeindeverbands KIBE Region Jagdberg & Ulrike Porod vom Gemeindeverband - per Video

Bürgermeister Roland Zimmer, Obmann des Vereins NÖ-Kinderbetreuung

Ort: Sitzungsraum des Österreichischen Gemeindebundes, Löwelstraße 6, 1. Stock

Zeit: Dienstag, 21. Oktober um 10:00 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at