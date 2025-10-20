  • 20.10.2025, 10:08:32
Salzburgs Landesrat Josef Schwaiger auf Intensivstation

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler übernimmt offizielle Vertretung der Amtsgeschäfte

Salzburg (OTS) - 

Landesrat Josef Schwaiger ist gestern nach einem inneren medizinischen Notfall vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht worden. Er befindet sich auf der Intensivstation. Damit ist die bestmögliche medizinische Behandlung gewährleistet. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Wir bitten die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler übernimmt die offizielle Vertretung der Amtsgeschäfte.

Rückfragen & Kontakt

Büro Landesrat Josef Schwaiger
Goran Micic
Telefon: +43 664 8284100
E-Mail: goran.micic@salzburg.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SBG

