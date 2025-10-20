  • 20.10.2025, 10:05:32
FMK: Zweite Mobilfunkstation-Widmung – Video online

Tristan Trigler rettete seinem Vater das leben und kann nun über „seine eigene“ Mobilfunkstation surfen und telefonieren

Tristan Trigler, Katrin Steger
Wien/Bad Hofgastein (OTS) - 

Am 14. Oktober widmete das Forum Mobilkommunikation schon zum zweiten Mal eine Mobilfunkstation einem jungen Lebensretter: Tristan Trigler rettete mit dem Handy seinem Vater das Leben, indem er den Notruf 144 wählte. Was dann passierte, erzählt er gemeinsam mit der Leitstellenmitarbeiterin Katrin Steger, die den Notruf annahm, im neuen Video des Forum Mobilkommunikation:

https://www.youtube.com/watch?v=jQHxIFjfI54

Mehr Informationen und Bilder in der OTS-Aussendung vom 15.10.2025:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251015_OTS0036/fmk-mobilfunkstation-14-jaehrigen-lebensretter-tristan-trigler-gewidmet

