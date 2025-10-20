FMK: Zweite Mobilfunkstation-Widmung – Video online

Wien/Bad Hofgastein (OTS) -

Am 14. Oktober widmete das Forum Mobilkommunikation schon zum zweiten Mal eine Mobilfunkstation einem jungen Lebensretter: Tristan Trigler rettete mit dem Handy seinem Vater das Leben, indem er den Notruf 144 wählte. Was dann passierte, erzählt er gemeinsam mit der Leitstellenmitarbeiterin Katrin Steger, die den Notruf annahm, im neuen Video des Forum Mobilkommunikation:

https://www.youtube.com/watch?v=jQHxIFjfI54

