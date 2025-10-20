München (OTS) -

Hurra, hurra, der Pumuckl ist da - und endlich kehrt der beliebteste Klabautermann auf die große Leinwand zurück: PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS feierte gestern seine spektakuläre Premiere im Münchner Mathäser Filmpalast. Rund 1500 große und kleine Fans strömten in die Kinosäle, um als Erste das neue Abenteuer von Pumuckl und seinem Meister Eder zu erleben. Ein buntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Kinderattraktionen sorgte schon vor Filmbeginn für strahlende Gesichter und ausgelassene Stimmung. Mit schallendem Lachen, leuchtenden Kinderaugen und langanhaltendem Applaus feierten die Zuschauer das Kino-Comeback der Kultfigur. Nach der Vorführung wurden Cast und Filmschaffende vom Publikum mit Standing Ovations bedacht - darunter Florian Brückner, Maxi Schafroth und Gisela Schneeberger, Regisseur Marcus H. Rosenmüller sowie die Produzenten Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente.

Nach der umjubelten Premiere in München wird Pumuckl ab dem 30. Oktober bundesweit die Kinos erobern. Im Mittelpunkt der erneut von Regisseur Marcus H. Rosenmüller wunderbar inszenierten Geschichte stehen Florian Eder, gespielt von Florian Brückner, und der Pumuckl, gespielt und gesprochen von Maximilian Schafroth, dessen Stimme mittels KI in die unverkennbare Stimme von Hans Clarin verwandelt wird. In weiteren Rollen sind u. a. Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m. zu sehen.

Inhalt: Eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ganz schön viel los! Zu viel vielleicht - denn bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen.

Marcus H. Rosenmüller, der bereits die erste Staffel der erfolgreichen Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (abrufbar auf RTL+) inszenierte, übernahm die Regie nach dem Drehbuch von Produzent und Autor Korbinian Dufter und Autor Matthias Pacht. PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS ist eine Produktion von NEUESUPER (Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente) in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und in Co-Produktion mit Constantin Film. Gefördert wurde PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS von FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA) und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG).

Kinostart: 30. Oktober 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Florian Brückner, Maximilian Schafroth, Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m.

Drehbuch: Korbinian Dufter, Matthias Pacht

Regie: Marcus H. Rosenmüller

Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.