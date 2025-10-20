  • 20.10.2025, 10:03:02
  • /
  • OTS0036

FPÖ – Ecker: „Gendern hat im Parlament nichts verloren, denn Sprache muss klar, neutral und verständlich bleiben!“

„Nationalratspräsident sorgt für Klarheit und Verständlichkeit – SPÖ, NEOS und Grüne für künstliche Aufregung“

Wien (OTS) - 

„Das Gendern hat in der Parlamentsdirektion nichts verloren. Sprache im Parlament muss klar, neutral und verständlich bleiben. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sorgt nun für Klarheit und Verständlichkeit. Behördliche Kommunikation braucht nämlich Klarheit, nicht Ideologie. Bürgerinnen und Bürger sollen verstehen, was geschrieben steht – ohne Sternchen, Doppelpunkte oder andere Kunstformen. Dass SPÖ, Grüne und NEOS jetzt in eine künstliche Aufregung verfallen, weil die FPÖ für eine verständliche, klare und bürgernahe Sprache auch im Parlament eintritt, zeigt einmal mehr, wie weit sich diese Parteien von der Lebensrealität der Menschen entfernt haben“, so heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker.

Die Verwaltung habe eine neutrale Rolle und dürfe keine politischen Strömungen übernehmen. „Das generische Maskulinum ist rechtlich anerkannt und schließt alle ein. Genderformen sind weder rechtssicher noch bürgernah“, stellte Ecker klar. Zudem verursache das Gendern unnötige Mehrarbeit und Kosten. „Texte werden länger, Software und Vorlagen müssen angepasst werden, Schulungen folgen und das alles für eine sprachliche Mode, die niemandem hilft“, erklärte Ecker.

Von wegen, Frauen würden unsichtbar: „Jetzt werden Frauen wieder direkt angesprochen – mit ‚Sehr geehrte Damen und Herren‘. Das ist echte Sichtbarkeit und Wertschätzung. Frauen brauchen keine Doppelpunkte oder Sternchen, sondern faire Löhne, Entlastung im Alltag und echte Anerkennung ihrer Arbeit und Familienleistung. Das sind die Themen, um die sich Politik kümmern sollte. Wer glaubt, mit Genderzeichen Gleichberechtigung zu schaffen, irrt. Sprache soll verbinden, nicht spalten“, betonte die FPÖ-Frauensprecherin.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright