Mehr Komfort. Mehr Leistung. Mehr Sicherheit.

Wien / Laxenburg (OTS) -

Mit der neuen Optio L-Serie setzt Toyota Material Handling neue Maßstäbe in der Intralogistik: Die komplett überarbeitete Generation von Niederhub-Kommissionierern kombiniert höchste Effizienz mit ergonomischem Design und modernster Sicherheitstechnik.

„Kontinuierliche Verbesserungen und höchste Qualität stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit der neuen Optio L-Serie verbinden wir innovatives Design mit modernster Technik. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, weniger Energieverbrauch und maximaler Fahrkomfort. Damit ermöglichen wir unseren Kunden effiziente, zukunftssichere Abläufe – heute wie auch morgen“ , erklärt Jose Maria Gener, Vice President Sales & Marketing bei Toyota Material Handling Europe.

Ergonomie im Fokus

Die neue Toyota Optio L-Serie setzt mit ihrem klaren Fokus auf die Anwender*innen Maßstäbe in Sachen Ergonomie. Merkmale wie erhöhte Plattformhubhöhen, ein niedriger Einstieg und vielseitige Modellvarianten für Lasten bis zu 2,5 Tonnen machen die Geräte zu leistungsstarken Partnern für effizientes Kommissionieren bei minimalem Kraftaufwand.

Sechs Modelle – OSE120/P, OSE250/P sowie OSE200X und OSE180XP – decken unterschiedlichste Anforderungen ab und sind besonders für dynamische Zentrallager geeignet. Sie ermöglichen optimierte Materialflüsse und ergonomisch effiziente Arbeitshöhen.

Komfort durch intelligentes Design

Eine verbesserte Plattformdämpfung reduziert Vibrationen, während eine großzügige Bedienplattform den Komfort erhöht und folglich für mehr Produktivität sorgt. Mit dem breitesten Einstieg seiner Klasse und serienmäßigem Knieschutz lassen sich auch intensive Kommissionier-Aufgaben mühelos bewältigen. Die Hubhöhe der Plattform wurde auf 1.195 mm erhöht, wodurch Kommissionier-Höhen bis zu 2,8 m problemlos erreichbar sind. Optionale Features wie seitliche Mitgänger-Tasten und zusätzlicher Stauraum sorgen für noch höhere Produktivität.

Energieeffizienz neu gedacht

Die Optio L-Serie arbeitet bis zu 10 % effizienter als das Vorgängermodell. Das optimierte Eigengewicht reduziert den Energieverbrauch und macht jede Einsatzstunde noch wirtschaftlicher. Flexible Batterielösungen – von langlebigen Blei-Säure- bis zu leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien – verlängern die Einsatzzeiten und senken die Betriebskosten. Eine intelligente Wartungszugänglichkeit steigert zusätzlich die Gesamtwirtschaftlichkeit.

Sicherheit serienmäßig

Der Mensch steht bei Toyota an erster Stelle - deshalb hat Sicherheit höchste Priorität. Alle Modelle der Optio L-Serie sind mit PIN-Code-Anmeldung, optionalem Smart Access und dem bewährten Optimised Truck Performance (OTP) ausgestattet, das die Geschwindigkeit beim Kurvenfahren und Lastenhandling automatisch reduziert.

Eine neu entwickelte Rückenlehne mit seitlichen Griffen erleichtert den Einstieg und unterstützt beim sicheren Manövrieren. Integrierte Warn- und Positionslichter erhöhen die Sichtbarkeit in belebten Lagerumgebungen und helfen aktiv, das Unfallrisiko zu senken.

Zukunftssichere Intralogistik

Mit der neuen Toyota Optio L-Serie startet eine Generation von Kommissioniergeräten, die Sicherheit, Effizienz und Ergonomie in den Mittelpunkt stellt. Seit Anfang Oktober 2025 ist die Serie bestellbar, die ersten Geräte werden ab Jänner 2026 ausgeliefert. Die Optio L-Serie bietet Unternehmen eine zuverlässige Grundlage, ihre Intralogistik nachhaltig und zukunftssicher auszurichten.