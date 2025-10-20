  • 20.10.2025, 09:52:33
  • /
  • OTS0031

NEUER ORT: Buchpräsentation „Wunderkammern“ am 23. Oktober im Wiener Rathaus

Neuer Bildband des Wien Museums zeigt Vielfalt und Bedeutung der Wiener Bezirksmuseen

Wien (OTS) - 

Das Wien Museum präsentiert einen neuen Bildband, der die reiche Vielfalt und die verborgenen Schätze der Wiener Bezirksmuseen eindrucksvoll dokumentiert: „Wunderkammern. Wiener Bezirksmuseen und ihre Schätze“.

Ausgangspunkt für das Buchprojekt war das Fotoprojekt des Künstlers Klaus Pichler. Ziel war es, die außergewöhnlichen Exponate der Wiener Bezirksmuseen nicht nur digital, sondern auch in einer hochwertig gestalteten Buchpublikation – ergänzt durch Texte von Regina Wonisch, Leiterin der Stabsstelle Bezirksmuseen im Wien Museum – einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Bezirksmuseen Wiens sind einzigartige historische Institutionen, die als Wissens- und Kulturzentren der jeweiligen Bezirke fungieren und durch freiwilliges Engagement getragen werden. Die Stabsstelle Bezirksmuseen des Wien Museum unterstützt gemeinsam mit dem Verein der Wiener Bezirksmuseen diese Arbeit und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Museen.

Teilnehmer*innen:

  • Veronica Kaup-Hasler
    (Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft)

  • Matti Bunzl
    (Direktor Wien Museum)

  • Regina Wonisch
    (Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum)

Daten der Präsentation:

  • Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10:00 Uhr

  • Arkadenhof - Top 24

  • 1., Rathaus - Lichtenfelsgasse 2

Anmeldung unter: post@gku.wien.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Philipp Stoisits
Mediensprecher StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 811 75
philipp.stoisits@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright