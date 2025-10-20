NEUER ORT: Buchpräsentation „Wunderkammern“ am 23. Oktober im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Das Wien Museum präsentiert einen neuen Bildband, der die reiche Vielfalt und die verborgenen Schätze der Wiener Bezirksmuseen eindrucksvoll dokumentiert: „Wunderkammern. Wiener Bezirksmuseen und ihre Schätze“.

Ausgangspunkt für das Buchprojekt war das Fotoprojekt des Künstlers Klaus Pichler. Ziel war es, die außergewöhnlichen Exponate der Wiener Bezirksmuseen nicht nur digital, sondern auch in einer hochwertig gestalteten Buchpublikation – ergänzt durch Texte von Regina Wonisch, Leiterin der Stabsstelle Bezirksmuseen im Wien Museum – einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Bezirksmuseen Wiens sind einzigartige historische Institutionen, die als Wissens- und Kulturzentren der jeweiligen Bezirke fungieren und durch freiwilliges Engagement getragen werden. Die Stabsstelle Bezirksmuseen des Wien Museum unterstützt gemeinsam mit dem Verein der Wiener Bezirksmuseen diese Arbeit und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Museen.

Teilnehmer*innen:

Veronica Kaup-Hasler

(Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft)

Matti Bunzl

(Direktor Wien Museum)

Regina Wonisch

(Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum)

Daten der Präsentation:

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10:00 Uhr

Arkadenhof - Top 24

1., Rathaus - Lichtenfelsgasse 2

Anmeldung unter: post@gku.wien.gv.at