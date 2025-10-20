  • 20.10.2025, 09:39:35
  • /
  • OTS0029

Auszeichnungen in der Chemie vergeben

Nicola Hüsing erhält als erste Frau die Loschmidt Medaille der GÖCH, Hubert Culik wird für seine Verdienste mit der Auer v. Welsbach Medaille ausgezeichnet!

Nicola Hüsing erhält die Loschmidt Medaille der GÖCH
Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Generalversammlung der Österreichischen Chemischen Gesellschaft fand am 17.10.2025 an der Universität Wien eine Festsitzung mit zahlreichen Ehrungen statt.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Verleihung zweier Medaillen. Hubert Culik, der ehemalige Obmann des Fachbandes der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), wurde mit der Auer von Welsbach Medaille für sein Lebenswerk für die Industrie ausgezeichnet. In seiner Laudatio hob Ernst Gruber hervor, dass die Aktivitäten des Preisträgers mehrere Lebensläufe füllen könnten.

Im Bereich der Wissenschaft konnte die Loschmidt Medaille der GÖCH erstmals an eine Frau vergeben werden. Nicola Hüsing, Professorin an der Universität Salzburg, wurde mit dieser Medaille für ihr Engagement in der Forschung und Lehre in der Chemie geehrt. Die von Ulrich Schubert gehaltene Laudatio zeichnete ein umfassendes Bild der wissenschaftlichen Leistungen und ihrer Errungenschaften für den Standort Salzburg.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Chemische Gesellschaft GÖCH
DI Walter Schneider
Telefon: + 43 (0)1 587 42 49
E-Mail: office@goech.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright