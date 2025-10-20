Auszeichnungen in der Chemie vergeben

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Generalversammlung der Österreichischen Chemischen Gesellschaft fand am 17.10.2025 an der Universität Wien eine Festsitzung mit zahlreichen Ehrungen statt.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Verleihung zweier Medaillen. Hubert Culik, der ehemalige Obmann des Fachbandes der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), wurde mit der Auer von Welsbach Medaille für sein Lebenswerk für die Industrie ausgezeichnet. In seiner Laudatio hob Ernst Gruber hervor, dass die Aktivitäten des Preisträgers mehrere Lebensläufe füllen könnten.

Im Bereich der Wissenschaft konnte die Loschmidt Medaille der GÖCH erstmals an eine Frau vergeben werden. Nicola Hüsing, Professorin an der Universität Salzburg, wurde mit dieser Medaille für ihr Engagement in der Forschung und Lehre in der Chemie geehrt. Die von Ulrich Schubert gehaltene Laudatio zeichnete ein umfassendes Bild der wissenschaftlichen Leistungen und ihrer Errungenschaften für den Standort Salzburg.