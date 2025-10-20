AVISO: Tag der offenen Tür 2025 im Parlament

Wien (PK) -

Am Nationalfeiertag steht das Parlament bei einem Tag der offen Tür wieder allen Interessierten offen. Eine 60-minütige Erkundungstour führt die Besucherinnen und Besucher von den Sitzungssälen des National- und Bundesrates bis in das "Plenarium" unter der Glaskuppel durch das Hohe Haus. Ein besonderer Höhepunkt ist die Besichtigung der sonst unzugänglichen Ausschusslokale. In der Säulenhalle können sich die Besucherinnen und Besucher mit dem Nationalratspräsidium, dem Bundesratspräsidenten, Abgeordneten des Nationalrats sowie Bundesratsmitgliedern austauschen. Die Parlamentsdirektion bietet Einblicke und Informationen zum Plenar- und Ausschussbetrieb. Alle Angebote am Tag der offenen Tür sind barrierefrei zugänglich. Der Rundgang endet auf der Rampe des Parlaments, welche sonst nur hohen Staatsgästen vorbehalten ist und einen einmaligen Ausblick über die Ringstraße bietet.

Film- und Fototermin um 9.50 Uhr

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. Der Zutritt zum Haupteingang erfolgt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter mit gültigem Presseausweis oder Akkreditiv eines Medienunternehmens rechtsseitig vor dem Parlamentsgebäude (Ecke Ring/Rathausplatz) ab 9.30 Uhr.

Ein Film- und Fototermin ist um 9.50 Uhr im Erdgeschoß (Agora) geplant. Dort erfolgt die Begrüßung der Besucherinnen und Besucher durch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Zweiten Nationalratspräsident Peter Haubner, Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesratspräsident Peter Samt und Parlamentsdirektor Harald Dossi.

Tag der offenen Tür 2025 im Parlament

Zeit:

Sonntag, 26. Oktober 2025, 10 bis 16 Uhr. Einlass für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ab 9.30 Uhr

Ort:

Parlament

