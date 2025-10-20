Generali als familienfreundlichster Betrieb Wiens ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung wurde am 15. Oktober 2025 von „Taten statt Worte“ in der Kategorie „Großbetriebe“ als familienfreundlichster Betrieb Wiens ausgezeichnet.

Zu den zentralen Initiativen der Generali zählen flexible Arbeitszeitmodelle, ein Betriebskindergarten, Seminare zur Familienkompetenz sowie ein professionelles Karenz- und Wiedereinstiegsmanagement. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Sozialleistungen, Gesundheitsprogramme und individuelle Lösungen für jede Lebenssituation.

„Diese Anerkennung ist ein starkes Zeichen für unsere konsequente Ausrichtung als familienfreundliche Arbeitgeberin“, zeigt sich Generali CEO Gregor Pilgram erfreut über die Auszeichnung. „Wir sind stolz darauf, ein Umfeld zu bieten, in dem sich berufliche Entwicklung und familiäre Verantwortung miteinander verbinden lassen.“

Seit 2012 nimmt die Generali am Audit „berufundfamilie“ teil und trägt das staatliche Gütezeichen für familienfreundliche Personalpolitik. Das Engagement wird durch zahlreiche Auszeichnungen unterstrichen, darunter „kununu Top Company 2025“, „Career’s Best Recruiters 2024/25“ sowie die Zertifizierung als Top-Lehrbetrieb.

Taten statt Worte

Die Ehrung erfolgte im Rahmen des Wettbewerbs „Familienfreundlichster Betrieb Wiens 2025“. Dieser ist Teil einer Initiative , die unter dem Titel „Taten statt Worte“ umgesetzt wird. Seit 1991 verfolgt sie das Ziel, die Chancen von Frauen in der Arbeitswelt nachhaltig zu verbessern. Der Wettbewerb wird in acht Bundesländern durchgeführt. Die drei Erstplatzierten jeder Kategorie qualifizieren sich auch für den Staatspreis „Familie und Beruf 2026“, vergeben durch das Bundesministerium für Europa, Integration und Familie.

Mit der Auszeichnung als familienfreundlichster Betrieb Wiens bestätigt die Generali ihre Rolle als verantwortungsbewusste Arbeitgeberin, die sich aktiv für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,1 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.600 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen. Sie ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.