Reminder: Einladung zur ÖÄK-Pressekonferenz / Ärztliche Basisausbildung: Hohe Akzeptanz mit Verbesserungspotenzial

Wien (OTS) -

Zwischen März und Mai 2025 hat die Bundeskurie der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zum dritten Mal die bisher größte Ärzteausbildungsevaluierung durchgeführt. 2023 war diese neu konzipiert worden, um bei allen Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung erneut die Zufriedenheit mit der ärztlichen Ausbildung sowie etwaige Veränderungen zu den Ergebnissen vom Vorjahr abzufragen und aufzuzeigen. Die Basisausbildung ist auch in der aktuellen Umfrage der am schlechtesten bewertete Abschnitt, dennoch wird sie von 80 Prozent der Befragten geschätzt.

Welche Verbesserungspotenziale es gibt, und welche Konsequenzen die konkreten Zahlen zu diesem Themenbereich für die Zukunft nahelegen, werden bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 23. Oktober 2024, im Veranstaltungszentrum der Ärztekammer (09:30 Uhr, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien; bitte geänderten Ort beachten) präsentiert, zu der wir die Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich einladen. Um Anmeldung wird gebeten: pressestelle@aerztekammer.at. Außerdem werden Zahlen zur Aus- und Fortbildung präsentiert, die zeigen, dass sich die Ärzteschaft hochmotiviert und überproportional weiterbildet, um die beste Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Ihre Gesprächspartner sind:

- Dr. Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann Bundeskurie der angestellten Ärzte

- Kim Haas, dr.med., 1. Stellvertreterin des Bundeskurienobmanns der angestellten Ärzte und ÖÄK-Turnusärztevertreterin

- Dr. Christoph Steinacker, ÖÄK-Kammeramtsdirektor-Stellvertreter und Abteilungsleiter der Bundeskurie angestellte Ärzte

Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2024, 09:30 Uhr

Bitte geänderten Ort beachten: Österreichische Ärztekammer, Veranstaltungszentrum, 1. Stock, Saal 3, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien