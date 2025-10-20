Wir suchen Niederösterreichs Familienland*Stars 2026

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen der Auszeichnung „Familienfreundliche Unternehmen 2026“ werden niederösterreichische Unternehmen und Institutionen vor den Vorhang geholt, die sich durch eine besonders familienfreundliche Unternehmenskultur auszeichnen. Auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, laden die Familienland Niederösterreich GmbH sowie die Wirtschaftskammer Niederösterreich ab sofort alle Unternehmen zur Teilnahme ein.

„Die Balance zwischen Beruf und Familie geht uns alle an – für die beste Zukunft unserer Kinder und unseres Bundeslandes. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit dem Familienland-Preis in der Kategorie ‚Familienfreundliche Unternehmen‘ ein klares Zeichen setzen können. Gesucht werden praktische, innovative und wirkungsvolle Maßnahmen, die die gelebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig verbessern“, erläutert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch Wirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker unterstreicht die Bedeutung familienfreundlicher Maßnahmen: „Individuelle Unterstützung, die den Alltag von Familien erleichtert, ist für viele Unternehmen ein entscheidender Vorteil bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wer familienfreundlich agiert, gewinnt motivierte Fachkräfte und steigert seine Attraktivität als Arbeitgeber. Mit der Auszeichnung möchten wir dieses Engagement würdigen und weitere Unternehmen ermutigen, ähnliche Wege zu gehen.“

Teilnahmeberechtigt für den Familienland-Preis sind Klein-, Mittel- und Großbetriebe sowie Non-Profit-Organisationen und öffentlich-rechtliche Unternehmen. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.familienland.at/stars möglich. Bewertet werden unter anderem Arbeitszeitmodelle, Beschäftigungsformen, Karenzregelungen, Wiedereinstiegsmöglichkeiten, Angebote zu familiären Betreuungs- und Pflegeaufgaben, Weiterbildungsmaßnahmen sowie die interne Informationspolitik und Unternehmenskultur. Die Einreichfrist endet am 30. November 2025.

Der Familienland-Preis wird den Gewinnerunternehmen und -institutionen im Frühjahr 2026 überreicht. Die Sieger in den fünf Kategorien erhalten neben einer offiziellen Ehrung auch Unterstützung bei der Umsetzung weiterer familienfreundlicher Initiativen. Zudem qualifizieren sich die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten für die Teilnahme am Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026.

Detaillierte Informationen zur Ausschreibung sowie zu den Teilnahmekriterien gibt es unter www.familienland.at/stars

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer@noel.gv.at oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser@noel.gv.at, www.familienland.at