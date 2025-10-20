  • 20.10.2025, 08:41:02
  • /
  • OTS0013

Wir suchen Niederösterreichs Familienland*Stars 2026

Familienland-Preis in der Kategorie „Familienfreundliche Unternehmen“ wird ausgelobt

St. Pölten (OTS) - 

Im Rahmen der Auszeichnung „Familienfreundliche Unternehmen 2026“ werden niederösterreichische Unternehmen und Institutionen vor den Vorhang geholt, die sich durch eine besonders familienfreundliche Unternehmenskultur auszeichnen. Auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, laden die Familienland Niederösterreich GmbH sowie die Wirtschaftskammer Niederösterreich ab sofort alle Unternehmen zur Teilnahme ein.

„Die Balance zwischen Beruf und Familie geht uns alle an – für die beste Zukunft unserer Kinder und unseres Bundeslandes. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit dem Familienland-Preis in der Kategorie ‚Familienfreundliche Unternehmen‘ ein klares Zeichen setzen können. Gesucht werden praktische, innovative und wirkungsvolle Maßnahmen, die die gelebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig verbessern“, erläutert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch Wirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker unterstreicht die Bedeutung familienfreundlicher Maßnahmen: „Individuelle Unterstützung, die den Alltag von Familien erleichtert, ist für viele Unternehmen ein entscheidender Vorteil bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wer familienfreundlich agiert, gewinnt motivierte Fachkräfte und steigert seine Attraktivität als Arbeitgeber. Mit der Auszeichnung möchten wir dieses Engagement würdigen und weitere Unternehmen ermutigen, ähnliche Wege zu gehen.“

Teilnahmeberechtigt für den Familienland-Preis sind Klein-, Mittel- und Großbetriebe sowie Non-Profit-Organisationen und öffentlich-rechtliche Unternehmen. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.familienland.at/stars möglich. Bewertet werden unter anderem Arbeitszeitmodelle, Beschäftigungsformen, Karenzregelungen, Wiedereinstiegsmöglichkeiten, Angebote zu familiären Betreuungs- und Pflegeaufgaben, Weiterbildungsmaßnahmen sowie die interne Informationspolitik und Unternehmenskultur. Die Einreichfrist endet am 30. November 2025.

Der Familienland-Preis wird den Gewinnerunternehmen und -institutionen im Frühjahr 2026 überreicht. Die Sieger in den fünf Kategorien erhalten neben einer offiziellen Ehrung auch Unterstützung bei der Umsetzung weiterer familienfreundlicher Initiativen. Zudem qualifizieren sich die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten für die Teilnahme am Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026.

Detaillierte Informationen zur Ausschreibung sowie zu den Teilnahmekriterien gibt es unter www.familienland.at/stars

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer@noel.gv.at oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser@noel.gv.at, www.familienland.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright