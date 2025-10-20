- 20.10.2025, 08:33:02
REMINDER: Aviso: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit schwedischem Migrationsminister Forssell
Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner und schwedischem Migrationsminister Johan Forssell am 20. Oktober 2025, 17 Uhr
Innenminister Gerhard Karner trifft am 20. Oktober 2025 den schwedischen Migrationsminister Johan Forssell zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Im Anschluss findet ein Medientermin (Doorstep) statt. Das Innenministerium lädt interessierte Medienschaffende zu diesem Termin herzlich ein.
Der Medientermin findet um 17 Uhr im Innenministerium statt (Festsaal).
Adresse: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien
Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/atdh6vvu
Doorstep nach Arbeitsgespräch mit schwedischem Migrationsminister Forssell
Datum: 20.10.2025, 17:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Inneres, Festsaal
Herrengasse 7
1010 Wien
Österreich
URL: https://tinyurl.com/atdh6vvu
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
