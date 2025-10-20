Aviso: Pressekonferenz: „Rettet den Journalismus“

Wien (OTS) -

Die wirtschaftliche Lage der Medien-Branche in Österreich ist besorgniserregend. Jobabbau in den Redaktionen führt zu großen Problemen sowohl für die betroffenen Journalist:innen als auch für den (Qualitäts-)Journalismus als solchen. Immer weniger Redakteur:innen sehen sich immer größeren PR-Apparaten gegenüber, die Monetarisierung von Online-Angeboten leidet unter der Konkurrenz internationaler Plattformen. Die Gewerkschaft GPA und der Presseclub Concordia präsentieren Forderungen zur Absicherung von Redaktionen und Journalist:innen. Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zu dieser Pressekonferenz ein:

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Ute Groß, Vorsitzende der Journalist:innengewerkschaft in der GPA

Colette Schmidt, Betriebsratsvorsitzende des STANDARD

Walter Strobl, Leitung des Rechtsdienst Journalismus des Presseclubs Concordia

Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

Ort: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Zeit: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:15 Uhr