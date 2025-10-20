  • 20.10.2025, 08:20:32
Aviso: Pressekonferenz: „Rettet den Journalismus“

Gewerkschaft GPA und Concordia präsentieren Forderungen zur Absicherung von Redaktionen und Journalist:innen

Wien (OTS) - 

Die wirtschaftliche Lage der Medien-Branche in Österreich ist besorgniserregend. Jobabbau in den Redaktionen führt zu großen Problemen sowohl für die betroffenen Journalist:innen als auch für den (Qualitäts-)Journalismus als solchen. Immer weniger Redakteur:innen sehen sich immer größeren PR-Apparaten gegenüber, die Monetarisierung von Online-Angeboten leidet unter der Konkurrenz internationaler Plattformen. Die Gewerkschaft GPA und der Presseclub Concordia präsentieren Forderungen zur Absicherung von Redaktionen und Journalist:innen. Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zu dieser Pressekonferenz ein:

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Ute Groß, Vorsitzende der Journalist:innengewerkschaft in der GPA

Colette Schmidt, Betriebsratsvorsitzende des STANDARD

Walter Strobl, Leitung des Rechtsdienst Journalismus des Presseclubs Concordia

Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

Ort: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Zeit: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:15 Uhr

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 05 0301 21 225
Mobil: 0676/817 111 225
E-Mail: daniel.guertler@gpa.at
Web: www.gpa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
