Aviso: Pressekonferenz: „Rettet den Journalismus“
Gewerkschaft GPA und Concordia präsentieren Forderungen zur Absicherung von Redaktionen und Journalist:innen
Die wirtschaftliche Lage der Medien-Branche in Österreich ist besorgniserregend. Jobabbau in den Redaktionen führt zu großen Problemen sowohl für die betroffenen Journalist:innen als auch für den (Qualitäts-)Journalismus als solchen. Immer weniger Redakteur:innen sehen sich immer größeren PR-Apparaten gegenüber, die Monetarisierung von Online-Angeboten leidet unter der Konkurrenz internationaler Plattformen. Die Gewerkschaft GPA und der Presseclub Concordia präsentieren Forderungen zur Absicherung von Redaktionen und Journalist:innen. Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zu dieser Pressekonferenz ein:
Ihre Gesprächspartner:innen sind:
Ute Groß, Vorsitzende der Journalist:innengewerkschaft in der GPA
Colette Schmidt, Betriebsratsvorsitzende des STANDARD
Walter Strobl, Leitung des Rechtsdienst Journalismus des Presseclubs Concordia
Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA
Ort: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien
Zeit: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:15 Uhr
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 05 0301 21 225
Mobil: 0676/817 111 225
E-Mail: daniel.guertler@gpa.at
Web: www.gpa.at
