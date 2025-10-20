Großes Interesse am Tag der offenen Moschee in ganz Österreich

Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck (OTS) -

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) zieht eine positive Bilanz des diesjährigen Tags der offenen Moschee: In allen Bundesländern nutzten zahlreiche Menschen die Gelegenheit, Moscheen zu besuchen, ins Gespräch zu kommen und Einblicke in muslimisches Leben in Österreich zu gewinnen.

Ziel des österreichweiten Aktionstages war es, Begegnung zu ermöglichen, Vertrauen zu stärken und die Vielfalt des gesellschaftlichen Miteinanders sichtbar zu machen. Viele Besucherinnen und Besucher nahmen an Führungen teil, informierten sich über das religiöse Leben in den Gemeinden und kamen mit Musliminnen und Muslimen vor Ort in einen offenen Dialog.

IGGÖ-Präsident Ümit Vural zeigte sich erfreut über die große Resonanz:

„Begegnung schafft Vertrauen, und das hat sich heute eindrucksvoll gezeigt. Der Tag der offenen Moschee ist ein starkes Zeichen für Offenheit und Dialog in unserer Gesellschaft.“

Der Tag der offenen Moschee wird jährlich von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich organisiert. Er lädt Menschen aller Weltanschauungen ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, Vorurteile abzubauen und das Zusammenleben in Vielfalt zu stärken.