Starke Partnerschaft: Kitzsteinhorn & ÖSV-Skirennläufer Stefan Brennsteiner

Das Kitzsteinhorn und ÖSV-Skirennläufer Stefan Brennsteiner gehen ab sofort gemeinsame Wege.
Das Kitzsteinhorn und ÖSV-Skirennläufer Stefan Brennsteiner gehen ab sofort gemeinsame Wege.

Mit seiner beeindruckenden Technik und konstanten Weltcup-Leistung ist Stefan Brennsteiner ein Aushängeschild des österreichischen Skisports – und ein echtes Vorbild für die nächste Generation. Der 34-jährige Riesenslalomspezialist stammt aus Niedernsill, nur wenige Kilometer vom Kitzsteinhorn entfernt, und kennt den Gletscher seit seiner Kindheit: “Das Kitzsteinhorn war schon immer ein ganz besonderer Ort für mich – hier habe ich das Skifahren gelernt und unzählige Trainingsstunden auf Skiern verbracht. Die Kooperation freut mich daher besonders, weil sie eine enge persönliche Verbindung widerspiegelt.

Auch bei der Gletscherbahnen Kaprun AG zeigt man sich erfreut über die Partnerschaft: “Mit Stefan Brennsteiner verbindet uns nicht nur die geografische Nähe, sondern auch der Anspruch an Qualität, Professionalität und Leidenschaft für den Skisport. Er ist ein perfekter Botschafter für unser Gletscherskigebiet”, so Vorstand Thomas Maierhofer.

Legendäres Gletscherskigebiet: 60 Jahre Kitzsteinhorn

Seit 1965 wird am Kitzsteinhorn Ski gefahren: Österreichs erstes Gletscherskigebiet ist zugleich das einzige im Salzburger Land und galt von Anfang an als Vorreiter in Sachen Technik und Wintersport. Wer hier Ski fährt, tut das auf prominenten Spuren – die gesamte Weltelite der alpinen Skirennläufer hat in den letzten Jahrzehnten auf dem Kitzsteinhorn trainiert. Das Kitzsteinhorn ist ein hochmodernes Skigebiet, dessen Angebot über die Jahrzehnte stetig erweitert wurde und das sich durch große Innovationsfreude und beständige Schneesicherheit auszeichnet.

