Österreichischer Behindertenrat trauert um Roswitha Schachinger

Mit tiefer Trauer und großem Respekt nimmt der Österreichische Behindertenrat Abschied von Roswitha Schachinger, die nach langer, schwerer Krankheit am 18. Oktober 2025 im Alter von 56 Jahren verstorben ist.

Roswitha Schachinger war Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrats und Mitbegründerin sowie geschäftsführende Vorständin der WAG Assistenzgenossenschaft. Sie lebte mit Persönlicher Assistenz und setzte sich über Jahrzehnte mit unermüdlicher Energie dafür ein, dass alle Menschen, die Persönliche Assistenz benötigen, diese auch bekommen.

Ihr Leitsatz lautete: „Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht – kein Privileg.“ Dieses Verständnis prägte ihr gesamtes Wirken – bei der WAG ebenso wie im Behindertenrat.

Im November 2024 wurde ihr der Dr.-Elisabeth-Wundsam-Hartig-Preis für selbstbestimmtes Leben in der Kategorie „außergewöhnlicher persönlicher Einsatz zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen“ verliehen. Diese Auszeichnung würdigte ihr lebenslanges Engagement für die Rechte, die Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen.

„ Roswitha Schachinger hat sich trotz ihrer schweren Erkrankung bis zuletzt, nämlich buchstäblich bis zu ihrem Ableben, mit grenzenlosem Engagement für die Anliegen und Rechte von Menschen mit Behinderungen eingesetzt. In großer Dankbarkeit gedenke ich ihrer Leistungen und ihrer Freundschaft, und dass sie den letzten Teil ihrer Wegstrecke gemeinsam mit uns gegangen ist. Es ist für mich noch so überraschend und unfassbar, dass mir momentan die Worte fehlen. Roswitha wird mir unvergesslich und in bestem Andenken in guter Erinnerung bleiben. “, erklärt Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.

Roswitha Schachinger verband Klarheit mit Wärme, Mut mit Empathie. Viele Menschen haben durch sie gelernt, mit Haltung, Herz und Überzeugung für Inklusion einzutreten. Ihr unerschütterlicher Glaube an Selbstbestimmung wird bleiben.

Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihrem Partner und ihren Freund*innen.