FPÖ-Dorner: „Haushalte zahlen jetzt Preis für grüne Ideologie-Politik“

Netzgebühren werden nun Jahr für Jahr empfindlich erhöht

Sankt Pölten (OTS) - 

„Das sind die Auswüchse der Energiewende ins Chaos. Um bis zu 1.000 Euro pro Jahr werden künftig die Netzkosten wegen der sogenannten Energiewende unsere Haushalte zusätzlich belasten“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner einen „Heute“-Artikel über die explodierenden Stromkosten eines Niederösterreichers. Seit längerer Zeit warnt Dorner bereits vor massiven Anstiegen der Netzgebühren in den kommenden Jahren.

„Das ist der bittere Preis für die verfehlte Politik der schwarz-grünen Bundesregierung und jetzigen Verlierer-Ampel. Grüne Ideologie und Gold-Plating in Österreich halten die heimischen Haushalte im Würgegriff und entziehen somit unserer Wirtschaft die Grundlage“, schließt Dieter Dorner.

