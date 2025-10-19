  • 19.10.2025, 14:35:02
  • /
  • OTS0024

ÖAMTC: Tangentenbaustelle führte zu stundenlangen Verzögerungen

Richtung Kagran war nur ein Fahrstreifen frei

Wien (OTS) - 

Die Bauarbeiten auf der Südost Tangente (A23) im Bereich Knoten Prater Richtung Kagran führten am Sonntag, 19. Oktober, zu erheblichen Verzögerungen auf und rund um die A23. Richtung Kagran war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Autofahrende berichteten den ÖAMTC-Expert:innen von Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden. Die Kolonnen standen vom Knoten Prater zeitweise bis Inzersdorf zurück. Ebenso gedulden mussten sich Lenker:innen auf der Ost Autobahn (A4) ab Schwechat, dem Landstraßer Gürtel, der Landstraßer Hauptstraße, der Erdberger Lände, der Erdbergstraße und rund um den Verteilerkreis Favoriten.

(Forts. mögl.)
Lasser/Nukic

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright