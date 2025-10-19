ÖAMTC: Tangentenbaustelle führte zu stundenlangen Verzögerungen

Wien (OTS) -

Die Bauarbeiten auf der Südost Tangente (A23) im Bereich Knoten Prater Richtung Kagran führten am Sonntag, 19. Oktober, zu erheblichen Verzögerungen auf und rund um die A23. Richtung Kagran war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Autofahrende berichteten den ÖAMTC-Expert:innen von Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden. Die Kolonnen standen vom Knoten Prater zeitweise bis Inzersdorf zurück. Ebenso gedulden mussten sich Lenker:innen auf der Ost Autobahn (A4) ab Schwechat, dem Landstraßer Gürtel, der Landstraßer Hauptstraße, der Erdberger Lände, der Erdbergstraße und rund um den Verteilerkreis Favoriten.

Lasser/Nukic