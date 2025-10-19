  • 19.10.2025, 13:57:02
atomstopp: IAEA-Chef Grossi ist Lame Duck und muss zurücktreten

Raphael Grossi möchte UNO-Generalsekretär werden. Russland kann das im Sicherheitsrat verhindern. Daher kann er nicht unbefangen agieren und muss seinen IAEA-Posten räumen.

Linz 

Russland hat im verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schon im März 2022 das AKW Saporischschja besetzt. Das größte Atomkraftwerk Europas produziert zwar derzeit keinen Strom, muss aber laufend gekühlt werden, damit keine Nuklearkatastrophe eintritt. Dafür ist eine externe Stromversorgung nötig. Diese wird immer wieder unterbrochen. Dann müssen Notstromaggregate die Kühlung übernehmen – wie derzeit ununterbrochen schon seit dem 23. September. Fällt die Notkühlung aus, gibt es kein weiteres Sicherheitssystem mehr.

"Die IAEA ist mit Inspektoren vor Ort in Saporischschja. In einer Risikosituation wie der derzeitigen kann und wird es nötig sein, dass der IAEA-Chef massiven, auch öffentlichen Druck ausübt. Das kann Grossi Russland gegenüber nicht, ohne seine Karriereambitionen zu begraben. Daher muss er seinen Posten sofort räumen und an jemanden übergeben, der ihn unbefangen ausüben kann", fordert Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben!

Zu diesem Thema hat atomstopp eine Anfrage an das Außenministerium nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Leider ist man dort seit einer Woche nicht in der Lage, eine Antwort zu finden.

"Außenministerin Beate Meinl-Reisinger muss bei der UNO alles tun, damit Grossi rasch ersetzt wird und IAEA wieder von jemandem geleitet wird, bei dem keine Befangenheit aus Karrieregründen zu befürchten ist", erwartet Stoiber rasches, diplomatisches Handeln im Außenministerium.

Rückfragen & Kontakt

atomstopp_atomkraftfrei leben!
Herbert Stoiber
Telefon: +43 681/10 42 92 51

