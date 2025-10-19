- 19.10.2025, 12:48:32
- /
- OTS0021
LR Teschl-Hofmeister: „Reformprozess ohne Denkverbote ist ein gutes Signal“
Landesrätin begrüßt Reformvorschlag für mehr Effizienz im Bildungssystem
„Ich kann es sehr begrüßen, dass es im Reformprozess keine Denkverbote gibt. Jede Initiative, die im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen sowie der Lernenden und Lehrenden gedacht ist, ist zu unterstützen. Wenn der Bund den Reformprozess nach dem erfolgreichen Vorbild der NÖ Aufgabenreform gestaltet, ist das ein gutes und wichtiges Signal für die Zukunft unseres Bildungssystems und damit für die beste Zukunft unserer Kinder“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
Rückfragen & Kontakt
Volkspartei Niederösterreich
Raphael Schöps
Telefon: 0664778397410
E-Mail: raphael.schoeps@vpnoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NNV