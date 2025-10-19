  • 19.10.2025, 12:48:32
LR Teschl-Hofmeister: „Reformprozess ohne Denkverbote ist ein gutes Signal“

Landesrätin begrüßt Reformvorschlag für mehr Effizienz im Bildungssystem

St. Pölten 

„Ich kann es sehr begrüßen, dass es im Reformprozess keine Denkverbote gibt. Jede Initiative, die im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen sowie der Lernenden und Lehrenden gedacht ist, ist zu unterstützen. Wenn der Bund den Reformprozess nach dem erfolgreichen Vorbild der NÖ Aufgabenreform gestaltet, ist das ein gutes und wichtiges Signal für die Zukunft unseres Bildungssystems und damit für die beste Zukunft unserer Kinder“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

