  • 19.10.2025, 12:14:02
SPÖ-Schatz zu Rosenkranz: „FPÖ will frauengerechte Sprache verbieten“

„Peinlichkeit und von Gestern“ - SPÖ will Rosenkranz-Ankündigung in Präsidiale zum Thema machen

Wien (OTS) - 

Mit Kopfschütteln reagiert SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz auf die Ankündigung von FPÖ-Nationalratspräsident Rosenkranz, Formen frauengerechter Sprache im Parlament zu verbieten. „Mehr als 50 Prozent der Bürger:innen in Österreich sind Frauen. Den Mitarbeiter:innen des Parlaments verbieten zu wollen, Frauen in den Publikationen des Parlaments in der Sprache sichtbar zu machen, ist eine einzige Peinlichkeit und einfach nur von Gestern“, so Schatz. Die SPÖ wird das in der nächsten Präsidiale zum Thema machen.****

„Die einzigen, die permanent über Binnen-I und Co. nachdenken, sind FPÖ-Politiker. Für die meisten Menschen ist frauengerechte Sprache längst eine Selbstverständlichkeit, egal, welche sprachliche Form man wählt. Es geht einfach darum, Frauen auch in Wort und Sprache adäquat sichtbar zu machen – nicht mehr und nicht weniger“, so Schatz. „Die Menschen in Österreich haben andere Sorgen als das künstliche Gender-Thema der FPÖ. Um diese Sorgen, nämlich die Bekämpfung der Teuerung und ein leistbares Leben für Frauen und Männer, kümmern wir uns.“ (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

