"CAVALLUNA - Tor zur Anderswelt": Spektakuläre Pferdeshow feiert den Beginn einer neuen Europa-Tournee

Berlin (OTS) -

Seit über zwei Jahrzehnten besteht Europas beliebteste Pferdeshow bereits - und am vergangenen Wochenende feierte CAVALLUNA mit "Tor zur Anderswelt" die Premiere des neuen Programms im sächsischen Riesa. Während der kommenden acht Monate tourt die Show nun durch über 30 Städte in ganz Europa. Ein 100-köpfiges Team und 56 Showpferde stehen hinter der aufwendigen Produktion und begeistern die Zuschauer mit atemberaubenden Schaubildern und mitreißenden Choreografien.

Das Publikum in Riesa zeigte sich restlos begeistert und quittierte die Leistungen der Darsteller mit glänzenden Augen und tosendem Applaus. Die Show verzauberte Groß und Klein für zweieinhalb Stunden mit ihren geheimnisvollen Szenerien und einem herzergreifenden Abenteuer. Fast genauso sehr wie die Zuschauer freute sich das gesamte CAVALLUNA-Team über die gelungene Premiere - schließlich wurde über ein Jahr lang an der Entwicklung der Show gearbeitet.

Erzählt wird in "Tor zur Anderswelt" die mystische Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die über die magische Gabe verfügt, ihre Zeichnungen Wirklichkeit werden zu lassen und mit ihnen Gutes zu tun. Ihr Schicksal wendet sich jedoch, als sie aus ihrem Heimatdorf als Hexe verbannt wird und sich auf die abenteuerliche Reise in eine fremde Welt begeben muss. Dort gerät sie in die Fänge eines heimtückischen Hexenmeisters, der den düsteren Plan verfolgt, Meerin für seine Zwecke zu missbrauchen. Auf ihrem Weg muss die junge Zauberin nicht nur gegen die dunklen Mächte, sondern vor allem auch gegen ihre inneren Schatten kämpfen - denn nur das Vertrauen in sich selbst kann ihr ihre verloren geglaubte Magie zurückbringen.

"CAVALLUNA - Tor zur Anderswelt" ist nicht nur eine Pferdeshow, sondern ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie, das mit schillernden Kostümen, mitreißender Musik und einem beeindruckenden Bühnenbild aufwartet. Ein internationales Tanzensemble komplettiert die imposanten Schaubilder der talentierten Pferde und Reiter, die aus ganz Europa stammen. Mit an Bord sind unter anderem stolze Lusitanos aus Portugal und zuckersüße Miniponys von der Insel Ischia. Eine spektakuläre Ungarische Post, waghalsiges Trickreiten und tief berührende Freiheitsdressuren runden das Programm ab.

Die Tour gastiert von Oktober 2025 bis Juni 2026 in über 30 Städten. Weitere Informationen zur Show gibt es unter www.cavalluna.com. Eine Auswahl von Showimpressionen kann im digitalen Pressecenter unter https://www.cavalluna.com/presseportal/tor-zur-anderswelt heruntergeladen werden.