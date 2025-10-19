  • 19.10.2025, 11:18:02
ARBÖ: Bauarbeiten auf der A23 Südosttangente sorgen für langen Stau am Sonntag

Wien (OTS) - 

Ging es am Samstag auf der A23 noch ruhig zu, so hat sich dies über Nacht schlagartig geändert. Der Grund dafür ist eine Baustelle in Fahrtrichtung Hirschstetten zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Kaisermühlen. Da der Bereich nur einspurig befahrbar ist, hat sich am Sonntag sehr rasch Stau aufgebaut. Derzeit beträgt der Zeitverlust bis zu 90 Minuten – Tendenz steigend. Der ARBÖ rät allen Verkehrsteilnehmer:innen, die A23 in Richtung Norden heute möglichst zu meiden und alternative Routen zu wählen.

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien, Informationsdienst
Telefon: 0043(0)50 123 123
E-Mail: id@arboe.at
Website: https://www.arboe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAR

