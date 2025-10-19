Tanzen & Kochen mit Willi Gabalier in Kärnten

Wien/Graz/Klagenfurt/Salzburg (OTS) -

Im historischen Ambiente von Schloss Grades erwartet Besucher Anfang Dezember ein Wochenende voller Genuss, Bewegung und Lebensfreude.



Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, lädt Willi Gabalier zu einem exklusiven Ballvorbereitungs-Tanzkurs ein. Am darauffolgenden Tag, Sonntag, dem 7. Dezember, steht er beim beliebten Format „Kochen wie zur Kaiserzeit“ selbst am Herd – als Chefkoch. Am Abend findet dann der zweite Teil des Tanzkurses statt.

Der Tanzkurs richtet sich an Paare, die sich auf die Ballsaison einstimmen oder einfach gemeinsam das Tanzparkett erobern möchten. Unter professioneller Anleitung und mit viel Charme vermittelt der aus „Dancing Stars“ bekannte Entertainer die wichtigsten Schritte für Walzer, Foxtrott und Co. Der Kurs findet im festlichen Ambiente des Schlosses statt.

Am Sonntag geht es mit Willi Gabalier als Chefkoch in die historische Schlossküche. Bei „Kochen wie zur Kaiserzeit“ erleben die Gäste kulinarische Geschichte hautnah. Gemeinsam wird ein Menü zubereitet, inspiriert von der kaiserlichen Küche vergangener Tage. Gabalier führt mit Witz, Wissen und einer Portion österreichischem Schmäh durch den Tag.

Schloss Grades vereint damit einmal mehr Kultur, Kulinarik und Lebensfreude.