MKV gratuliert neuem Wiener Erzbischof

Wien (OTS) - 

Der Mittelschüler-Kartell-Verband freut sich über die Ernennung von Ehrenkanonikus Mag. Josef Grünwidl zum neuen Erzbischof von Wien und wünscht ihm alles Gute und Gottes Segen für seine verantwortungsvolle Aufgabe!

Mit Exzellenz Grünwidl steht nach Kardinal Schönborn, der Ehrenmitglied der Frankonia Wien ist, wieder ein Mann aus unseren Reihen an der Spitze des Bistums, ist Grünwidl doch seit nun zehn Jahren Ehrenmitglied unserer Sonnberg Perchtoldsdorf.

Der Vorsitzende des Mittelschüler-Kartell-Verbandes Thomas Weickenmeier freut sich auf gute Zusammenarbeit in den vielfältigen Bereichen des gemeinsamen Wirkens, besonders in der Erzdiözese Wien und der Wiener Kirchenprovinz.

Rückfragen & Kontakt

Mittelschüler-Kartell-Verband
Thomas Weickenmeier
Telefon: 015237434
E-Mail: kvors@mkv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

