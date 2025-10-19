Frankfurt am Main (OTS) -

Frankfurt am Main (ots)

Zum dritten Mal kürt die #BookTok Community auf der Frankfurter Buchmesse ihre Favorit*innen: Special Guests und Bestseller- Autor*innen SenLinYu & V.E. Schwab sowie die "#BookTok Creatorin des Jahres" 2024 @itsjessamess begeistern über 1.000 Fans vor Ort.

auf der Frankfurter Buchmesse ihre Favorit*innen: Autor*innen SenLinYu & V.E. Schwab sowie die "#BookTok Creatorin des Jahres" 2024 @itsjessamess begeistern über 1.000 Fans vor Ort. Nach dem Voting auf TikTok stehen die Gewinner*innen fest: Unter anderem wird Lilly Lucas "Autorin des Jahres", @nathalie_reads "Creatorin des Jahres" und Mercedes Ron mit Culpa Mía "Bestseller-Autorin des Jahres"

#BookTok-Bestseller werden zu Blockbustern: "The Summer I Turned Pretty" wird in der neuen Kategorie "Beste #BookTok Verfilmung" ausgezeichnet.

Auf der Frankfurter Buchmesse wurden zum dritten Mal die TikTok Book Awards vergeben. Über 1.000 Bücherfans feierten bei der Verleihung am Samstagabend die Trophäenübergabe mit internationalen Stargästen - darunter V.E. Schwab, deren Werke wie "Vicious", "A Darker Shade of Magic" und "The Invisible Life of Addie LaRue" weltweit Millionen Leser*innen begeistern sowie SenLinYu, deren Roman "Alchemised" zu den meistdiskutierten Titeln der globalen #BookTok Szene zählt. Zum ersten Mal konnten Fans das Event nicht nur vor Ort, sondern auch im Livestream auf @tiktoklive_de mitverfolgen.

Neue Kategorie: #BookTok-Bestseller werden zu Blockbustern

Die #BookTok Community hat sich als treibende Kraft in der Buchbranche etabliert und führt dazu, dass immer mehr junge Menschen zurück zum Buch finden. Weltweit finden sich unter dem Hashtag fast 67 Millionen Beiträge. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 25 Millionen über #BookTok empfohlene Bücher verkauft - ein neuer Rekord. Dabei reicht der Einfluss inzwischen über die Buchbranche hinaus. #BookTok-Bestseller wie "Save Me" von Mona Kasten (Maxton Hall - Staffel-2-Premiere: 7. November) oder die "Culpa"-Reihe von Mercedes Ron (Culpa Nuestra - Premiere: 16. Oktober) wurden erfolgreich verfilmt und brachen bereits neue Streaming Rekorde. Deshalb wurde in diesem Jahr neben den besten Creator*innen, Autor*innen, Bestsellern, Verlagen, Buchhandlungen und Bibliotheken erstmals auch ein Award für die beste #BookTok-Verfilmung vergeben. Nun stehen die diesjährigen Gewinner*innen fest.

Mercedes Ron, Lilly Lucas & @nathalie_reads gewinnen Awards und bedanken sich bei der Community

Bereits im September veröffentlichte TikTok die Longlist der Nominierten. Anschließend kuratierte eine hochkarätig besetzte Jury - u. a. Erfolgsautor Tahsim Durgun (@tahdur), die Hosts des ersten öffentlich-rechtlichen #BookTok Kanals @br_literally, Miriam Fendt und Knut Cordsen, sowie Daria Razumovych von @antiquariat.willbrand - die Shortlists in sechs Kategorien mit jeweils vier Nominierten. Die Entscheidung lag dann bei der TikTok Community, die zwischen dem 1. und 8. Oktober direkt über die App abstimmen konnte. Eine Ausnahme bildet die Kategorie "#BookTok Bestseller des Jahres", die auf Grundlage von Media-Control-Verkaufsdaten sowie internen TikTok-Analysen ermittelt wurde.

Die Gewinner*innen der TikTok Book Awards 2025:

#BookTok Autor*in des Jahres: @lillylucas.autorin

#BookTok Creator*in des Jahres: @nathalie_reads

#BookTok Bestseller des Jahres*: Culpa Mía (Meine Schuld) - Mercedes Ron

#BookTok Verlag des Jahres (gesponsert von Thalia): @lyx_verlag

#BookTok Indie Buchhandlung & Bibliothek des Jahres: @janaskleinebuchhandlung

Beste #BookTok Verfilmung**: The Summer I Turned Pretty (Autorin: Jenny Han; Serie: Amazon Prime)

Alle Gewinner*innen erhalten ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.

Eine tolle Show mit vielen Highlights und großartigen Gewinner*innen, gemeinsam mit der Community, die das alles möglich macht. Hier einige Stimmen der diesjährigen Gewinner*innen:

Lilly Lucas, Gewinnerin in der Kategorie #BookTok Autor*in des Jahres: "Dieser Award ist für mich eine große Ehre, da er direkt von den Menschen kommt, die meine Bücher lesen und lieben. #BookTok ist nicht nur ein Hashtag, sondern eine Community, mit der ich meine Leidenschaft und Kreativität teilen kann und gleichzeitig so viel Wertschätzung zurückbekomme. Es ist unglaublich motivierend, Teil davon zu sein und nun auch diesen Preis in den Händen zu halten."

@nathalie_reads, Gewinnerin in der Kategorie #BookTok Creator*in des Jahres: "Die Preisverleihung war für mich überwältigend. Diese Auszeichnung zu erhalten bedeutet mir als Creatorin und Buchliebhaberin unglaublich viel. Es zeigt, dass es bei #BookTok um mehr geht als nur darum, Lieblingsbücher zu zeigen. Es geht darum, in den Austausch mit der Community zu gehen - und das über diverse, relevante Themen."

Simone Belack, Senior Content & Social Media Managerin bei Bastei Lübbe beim LYX Verlag, der als #BookTok Verlag des Jahres ausgezeichnet wurde: "Diese Auszeichnung zum zweiten Mal zu erhalten, ist eine riesige Ehre für unseren Verlag. Sie kommt direkt von der #BookTokCommunity und es bedeutet uns die Welt, dass wir Bücher veröffentlichen dürfen, durch die wir uns alle gesehen, verstanden und geliebt fühlen. Danke, dass wir das für euch machen dürfen und danke für all eure Buchliebe auf #BookTok!"

Jana Brammer von @janaskleinebuchhandlung, Gewinnerin in der Kategorie #BookTok Indie Buchhandlung & Bibliothek des Jahres, sagt: "Mein Ziel als Teil der #BookTok Community ist es, Indie Buchhandlungen einen Raum zu geben und Menschen dazu zu inspirieren, ihr nächstes Buch in einer unabhängigen Buchhandlung zu kaufen. Daher freue ich mich sehr über diese Auszeichnung."

Das Social Marketing Team bei Amazon Prime, das stellvertretend für den ersten Gewinn der neuen Kategorie #BookTok Verfilmung des Jahres spricht: "Das Team hinter 'The Summer I Turned Pretty' fühlt sich geehrt, den Preis für die beste #BookTok Verfilmung entgegenzunehmen. Dank Jenny Hans brillanter Vision und kreativer Führung war es eine unglaubliche Reise, diese Geschichte vom Papier auf die Leinwand zu bringen. Es war etwas ganz Besonderes zu sehen, wie die #BookTok Community die Serie angenommen hat - wie Zuschauer*innen zu Leser*innen wurden und Leser*innen sich erneut in die Serie verliebten. Vielen Dank an diese unglaubliche Community, dass sie uns auf dieser Reise begleitet hat."

Mercedes Ron, Autorin des Gewinnerbuchs Culpa Mía in der Kategorie #BookTok Bestseller des Jahres, sagt: "Ich bin überwältigt, diesen Award für 'Culpa Mía' entgegenzunehmen. Diese Auszeichnung ehrt die Leidenschaft der #BookTok Community - ohne euch alle, die Noahs und Nicks Geschichte geteilt, geliebt und zu einem weltweiten Phänomen gemacht habt, wäre das nicht möglich gewesen. Liebe Culpables-Fans in Deutschland: Ich danke euch von Herzen."

Die gesamte Shortlist ist hier und die gesamte Longlist hier einzusehen.

* Für die Kategorie #BookTok Bestseller des Jahres in Zusammenarbeit mit Media Control gibt es keine Abstimmung, da diese auf Basis der #BookTok Bestsellerliste und damit auch auf den Verkaufszahlen von Media Control sowie internen Daten und Analysen von TikTok ermittelt wird.

** Für die Sonderkategorie "Beste #BookTok Verfilmung" wurden die beliebtesten und bereits erschienen Adaptionen ausgewählt, die auf einem #BookTok Bestseller beruhen (bis August 2025).