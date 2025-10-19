- 19.10.2025, 10:00:03
REMINDER-AVISO: Spatenstich für Sicherheitskomplex Favoriten
Mit Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Vertretung des Bauträgers
Im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl, der Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und eines Vertreters des Bauträgers wird der Spatenstich für den Sicherheitskomplex in Favoriten gesetzt.
Wann: 20. Oktober 2025, 11 Uhr
Ort: Gudrunstraße 192, 1100 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/369bent4
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
