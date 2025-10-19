REMINDER-AVISO: Spatenstich für Sicherheitskomplex Favoriten

Wien (OTS) -

Im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl, der Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und eines Vertreters des Bauträgers wird der Spatenstich für den Sicherheitskomplex in Favoriten gesetzt.

Wann: 20. Oktober 2025, 11 Uhr

Ort: Gudrunstraße 192, 1100 Wien

