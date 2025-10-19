FP-Haimbuchner/Raml zu ESIM Chemicals Insolvenz: „Linz droht seinen Ruf als Industriestadt zu verlieren!“

Linz (OTS) -

Die Konkurseröffnung des Linzer Pflanzenschutzmittel-produzenten ESIM Chemicals reiht sich ein in eine lange Liste von Insolvenzen, die aktuell wie eine Welle durchs Land schwappt. Hohe Personalkosten durch viel zu hohe Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit sowie der internationale Wettbewerbsdruck waren wie so oft auch in diesem Fall die ausschlaggebenden Gründe für die Zahlungsunfähigkeit.

„Der Industriestandort Österreich wankt in seinen Grundfesten und die gesamte Bundesregierung ist währenddessen mit der Frage beschäftigt, ob in der Supermarkt-Schokolade jetzt 90g oder 100g drinnen sind. Mir fehlt jedes Verständnis für diese Prioritätensetzung angesichts der Größe der Aufgabe, die vor uns liegt. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der österreichischen Wirtschaft“, erklärt der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner.

Zwtl.: Raml an Linzer Bürgermeister: „Schluss mit LGBTQ und Ampelpärchen – Linz braucht echte Politik“

Die Kritik an der Bundesregierung teilt der Linzer FPÖ-Chef, Stadtrat Dr. Michael Raml und richtet sich zudem an den Linzer SPÖ-Bürgermeister Prammer: „Ich erwarte mir, dass von Seiten des Bürgermeisters alles darangesetzt wird, die Arbeitsplätze in der Linzer Industrie zu retten. Die falsche Prioritätensetzung der Sozialdemokratie, die sie in den vergangenen Jahren wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat, rächt sich nun bitterlich.“ Und weiter: „Die Wiederbelebung – für eine bloße ‚Attraktivierung‘ ist es nämlich schon zu spät – der heimischen Industrie muss höchste Priorität haben. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch: radikale Kürzungen der arbeitsbezogenen Steuern und Abgaben, gegenfinanziert durch Verzicht auf staatliche Ausgabenexzesse“, so der Linzer Stadtrat.

Abschließend richten beide Freiheitliche noch eine Frage an die Neos: „Was wurde aus der sinngemäßen Ansage, der Sand im Getriebe des Sozialpartnerschafts-Sozialismus sein zu wollen? Die bisherige Performance ist kein Sand, sondern eher Schmieröl auf den Ketten dieses überfrachteten Funktionärsapparats.“