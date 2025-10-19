Tennis: Erste Bank Open 2025 live in ORF SPORT + und in ORF 1

Wien (OTS) -

Pflichttermin für alle Tennisfans: Mit Jannik Sinner (ITA/ATP-2), Alexander Zverev (GER/3), Alex de Minaur (AUS/8), Lorenzo Musetti (ITA/9) und dem Vorjahresfinalisten Karen Khachanov (10) werden in diesem Jahr nicht weniger als fünf Superstars aus dem Kreis der zehn besten Tennisspieler der Welt bei den Erste Bank Open antreten. Die beiden rot-weiß-roten Topspieler Filip Misolic und Jurij Rodionov sind dank Wildcards beim Heimturnier in der Wiener Stadthalle und der Marx Halle mit dabei. Mit dem ORF haben alle Interessierten einen Platz an der Grundlinie. ORF SPORT + überträgt fünf Spiele, zumeist im Hauptabend, live, ORF 1 bringt die Highlights und dann auch jene aus Semifinale und Finale.



Der Fahrplan im ORF



Montag, 20. Oktober, 20.15 Uhr, OSP: Live Tag 1 (Highlights am 21. Oktober um 8.25 Uhr in ORF 1)



Dienstag, 21. Oktober. 20.15 Uhr, OSP: Live Tag 2 (Highlights am 22. Oktober um 8.25 Uhr in ORF 1)



Mittwoch, 22. Oktober, 20.15 Uhr, OSP: Live Tag 3 (Highlights am 23. Oktober um 8.15 Uhr in ORF 1)



Donnerstag, 23. Oktober, 17.40 Uhr, ORF 1: Tag 4 (Highlights am 24. Oktober um 8.35 Uhr in ORF 1)



Donnerstag, 23. Oktober, 20.15 Uhr, OSP: Live Tag 4 (Highlights am 24. Oktober um 8.35 Uhr in ORF 1)



Freitag, 24. Oktober, 20.15 Uhr, OSP: Live Tag 5 (Highlights am 25. Oktober um 11.20 Uhr in ORF 1)



Samstag, 25. Oktober, 22.00 Uhr, OSP: Highlights Semifinalspiele (Highlights auch am 26. Oktober um 11.50 Uhr in ORF 1)



Sonntag, 26. Oktober, 17.30 Uhr, ORF 1: Highlights Finale (Highlights auch am 27. Oktober um 12.00 und 16.30 Uhr in OSP)



Die Kommentatoren sind Dieter Derdak (bis 23. Oktober) und Bernhard Stöhr (ab 24. Oktober), als Co-Kommentator fungiert Alexander Peya. Moderatoren sind Bernhard Stöhr und Oliver Polzer.



sport.ORF.at und ORF ON bringen ein multimediales Package zum Turnier, das von Streams der ORF-TV-Übertragungen und Sendungen (inkl. Videokollektion auf ORF ON) über aktuelle Storys bis zu Tabellen reicht. Im ORF TELETEXT werden ebenfalls, wie gewohnt, alle Infos bereitgestellt.

