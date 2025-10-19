  • 19.10.2025, 08:00:32
ORF-DialogForum: Wie tickt Österreich?

Am 21. Oktober im Live-Stream und am 24. Oktober um 13.00 Uhr in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Anlässlich der zweiten österreichweiten Online-Umfrage „ORF fragt“, bei der von 17. September bis 8. Oktober 2025 alltagsrelevante Themen im Fokus standen, die viele Menschen derzeit beschäftigen – von der Leistbarkeit des Lebens bis zur Bedeutung des Smartphones im Alltag –, unternimmt das ORF-DialogForum einen Reality-Check: Wie denken die Menschen in Österreich wirklich? Was macht ihnen Sorgen? Verbinden sie mit ihrer Zukunft persönliche Hoffnungen oder doch Ängste? Vertrauen sie den Medien, der Politik und der Demokratie? Kurz zusammengefasst: Wie tickt Österreich? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 21. Oktober, um 14.00 Uhr unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value ) zwei Teilnehmer:innen der Umfrage mit:

Peter Bruck, International Center for New Media
Mariella Gittler, Moderatorin „ORF fragt“
Andreas Lechner, Bürger:innenrat Medien und Demokratie
Susanne Schnabl, ORF-Moderatorin „Das Gespräch“
Johannes Webhofer, Katholische Sozialakademie & Bündnis 2025

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Freitag, dem 24. Oktober, um 13.00 Uhr in ORF III und auf ORF ON zu sehen sowie auf ORF Sound nachzuhören.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

