SPÖ-Themenrat (8) – Resolution „Dein Zuhause, unser Auftrag.“ zu leistbarem Wohnen einstimmig beschlossen

Wien (OTS) - 

Der SPÖ-Themenrat hat die Resolution „Dein Zuhause, unser Auftrag.“ einstimmig beschlossen. „Wir haben sichtbar gemacht, dass wir die Kraft in Österreich sind, die gegen die Teuerung kämpft und haben einstimmig eine Resolution zu leistbarem Wohnen verabschiedet“, freute sich SPÖ-Parteivorsitzender, Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler über die Geschlossenheit der Sozialdemokratie. (Schluss) bj/ls

